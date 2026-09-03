Салат з капусти з горошком — це свіжа й хрустка страва, яку можна приготувати за 20 хвилин без варіння чи запікання завдяки простій заправці з двох видів оцту.

Салат «Цезар» ми вже публікували — а салат з капусти готується ще простіше і не потребує ані соусу на основі яєць, ані запікання гренок.

Салат з капусти з горошком приваблює свіжістю, хрумкістю і легкістю — його можна подати як гарнір до м'яса чи птиці або як самостійну легку страву. Головна особливість цього рецепта — заправка одразу з двох видів оцту, яблучного та білого, яка додає смаку більше глибини, ніж класична олійно-оцтова заправка. А завдяки солодкому зеленому горошку салат отримує приємний контраст смаків.

Інгредієнти для салату з капусти

капуста — 1 середня голівка (приблизно 1–1,1 кг), дуже тонко нашаткована

огірок (краще без товстої шкірки) — 1 шт., тонко нарізаний півмісяцями

зелена цибуля або цибуля-шнітт — 1 пучок, подрібнена

зелений горошок — 2 склянки (приблизно 300 г), розморожений у холодній воді

олія оливкова або соняшникова — 3–4 ст. л.

яблучний оцет — 2 ст. л. (або за смаком)

білий оцет — 2 ст. л. (або за смаком)

сіль і чорний перець — за смаком (орієнтовно почати з 1/2 ч. л. соли і 1/4 ч. л. перцю)

Як приготувати салат з капусти: покроково

Зніміть з капусти м'яке верхнє листя, тонко нашаткуйте її ножем або на мандоліні (з мандоліною тонкі смужки виходять рівномірнішими, головне — працювати обережно, захищаючи руки). Качан можна викинути або з'їсти окремо. Перекладіть нашатковану капусту у велику миску.

Додайте до капусти нарізаний огірок, розморожений зелений горошок і подрібнену зелену цибулю. Легко перемішайте всі інгредієнти, щоб не пошкодити тонку структуру капусти.

Заправте салат 3–4 столовими ложками олії, 2 столовими ложками яблучного оцту та 2 столовими ложками білого оцту, ще раз перемішайте. Перед подачею присмачте сіллю і чорним перцем за смаком, починаючи з невеликої кількості і додаючи більше за потреби. Якщо капуста виявилася великою, можна додати трохи більше оцту, щоб смак залишався збалансованим.

Салат з капусти найкраще подавати відразу або протягом 30 хвилин після змішування — сіль у заправці досить швидко розм'якшує капусту, і вона втрачає частину хрумкості. Якщо любите менш різкий смак, частину білого оцту можна замінити лимонним соком, а для аромату додати трохи свіжого кропу — такий варіант також чудово поєднується з горошком і огірком.

Раніше Politeka повідомляла, салат «Мімоза» за класичним рецептом: прості інгредієнти і секрет ідеальних шарів.

Також Politeka писала, рецепт ідеального салата Шуба: простий прийом зробить салат ніжнішим.