Близько 5 тисяч херсонців забезпечені безкоштовною питною водою: видачу в місті, що потерпає від обстрілів, продовжують за підтримки благодійників.

У Херсоні безкоштовно роздають питну воду містянам, які через постійні російські обстріли залишаються без стабільного водопостачання. Така підтримка триває з 2022 року і нині охоплює близько 5 тисяч жителів, повідомляє видання «Гривна» з посиланням на організацію «Південна стратегія розвитку». Видачу продовжують за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Японії.

Через удари по об'єктах критичної інфраструктури в окремих районах Херсона постійно виникають перебої з електро- та водопостачанням. Без світла зупиняються насоси й падає тиск у мережах, тож доступ до питної води для багатьох містян стає справжньою проблемою.

Щоб херсонці мали запас безпечної води, у місті продовжують її безкоштовну видачу за підтримки ЮНІСЕФ. Питну воду регулярно доставляють до спеціально облаштованих пунктів видачі — залежно від сезону підвезення здійснюють два-три рази на тиждень.

Як контролюють якість води

Особливу увагу приділяють якості й безпечності води. Фахівці контролюють графіки доставлення, стежать за належним станом місткостей, проводять їх очищення та дезінфекцію. Якість самої води перевіряють за лабораторними показниками.

Де отримати безкоштовну воду

Пункти видачі облаштовані в районах міста, де найчастіше виникають перебої з водопостачанням. Вода роздається безкоштовно, без жодних документів і попередньої реєстрації — достатньо прийти зі своєю тарою. Актуальні графіки підвезення публікують на офіційних сторінках місцевої влади та організації «Південна стратегія розвитку».

Одна з тих, хто постійно відвідує пункт видачі води, — 64-річна пані Валентина. Херсонка живе в місті з 1979 року й не залишала його ані під час окупації, ані після звільнення. Через постійну загрозу обстрілів виходити на вулицю для неї — завжди ризик, тому стабільна робота пунктів видачі води стала для людей відчутною підтримкою.

«Херсон уже переживав складний період взагалі без води. Пам'ятаю ті кілометрові черги й те, як доводилося економити кожну краплю. Зараз я приходжу сюди регулярно і ще жодного разу не бачила порожніх баків — вода завжди є, вона смачна та якісна. Сьогодні на власні очі бачила, як миють місткості та перевіряють воду, тому тепер ще більше впевнена в її безпечності», — розповідає жінка.

ЮНІСЕФ долучився до забезпечення херсонців питною водою після деокупації, коли через пошкодження інфраструктури стабільне водопостачання стало однією з найгостріших проблем міста. Нині доставлення води відбувається в межах спільного проєкту UNICEF Ukraine та «Південної стратегії розвитку» за підтримки уряду Японії.

Регулярне підвезення питної води дає змогу тисячам херсонців мати необхідний запас навіть під час аварій і тривалих перебоїв із водопостачанням. Окупанти продовжують пошкоджувати критичну інфраструктуру, тож допомога знову набуває особливого значення.