КП «Міськводоканал» у Сумах 3 вересня з 11:10 припинило подачу води до низки будинків — тривають аварійно-ремонтні роботи із заміни засувки на водомережі.

Відключення води у Сумах знову торкнулося жителів міста — 3 вересня комунальники припинили подачу води на окремих адресах через аварійно-ремонтні роботи на водомережі.

Про припинення водопостачання повідомило комунальне підприємство «Міськводоканал». За інформацією комунальників, сьогодні, 3 вересня, з 11:10 припинена подача води до будинків — фахівці виконують аварійно-ремонтні роботи із заміни засувки на водомережі.

Які будинки залишилися без води

За повідомленням КП «Міськводоканал», без водопостачання тимчасово перебувають будинки на вулиці Збройни. Повний перелік адрес, які зачепило відключення, комунальники оприлюднили на своїх офіційних сторінках.

Роботи виконуються в межах аварійно-ремонтних заходів — йдеться про заміну засувки, запірного елемента, який дозволяє перекривати або регулювати потік води на окремій ділянці мережі.

Що робити мешканцям

На час ремонтних робіт жителям вулиці, якої торкнулося відключення, варто зробити запас води для побутових потреб. Відновлення водопостачання, як зазначають у водоканалі, відбудеться після завершення робіт із заміни засувки.

Комунальники просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Актуальну інформацію про хід робіт і час відновлення подачі води можна відстежувати на офіційних сторінках КП «Міськводоканал» та Сумської міської ради.

Нагадаємо, що в Сумах із 1 по 4 вересня діє графік можливих перебоїв із водопостачанням — міськрада раніше попереджала про ймовірні відключення в різні години. Сьогоднішнє відключення пов’язане саме з аварійною заміною засувки, а не з плановим графіком.

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