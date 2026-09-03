У Бердичеві напередодні навчального року не вистачило кухарів для шкільних їдалень: за від 8700 грн людей залучити складно, тоді як у стріт-фуді платять 15–18 тисяч. Водночас учителям математики довелося взяти по 30–35 годин, щоб закрити всі уроки.

Новий навчальний рік у школах і дитячих садках Житомирщини стартував із кадрових проблем — напередодні 1 вересня у Бердичеві так і не змогли знайти потрібну кількість кухарів для шкільних їдалень, а вчителям математики довелося взяти по 30–35 годин, щоб закрити всі уроки.

Про ситуацію Суспільному розповіла начальниця управління освіти і науки Бердичівської міської ради Валентина Адаменко. За її словами, математику цього навчального року вдалося «закрити» за рахунок тих учителів, які погодилися на більше уроків.

Вчителі математики взяли по 30–35 годин

Окремі педагоги погодилися на значно більше навантаження — по 30–35 годин на тиждень. Завдяки цьому станом на 27 серпня уроки у школах розподілили, і незакритих годин не залишилося. Така сама ситуація склалась і з фізикою.

Цього року десятикласники у Бердичеві навчаються лише в ліцеї №4. Частину педагогів з інших шкіл залучають туди за сумісництвом.

Кухарів до 1 вересня не вистачило

Із кухарями дефіцит відчувається ще гостріше. З 1 вересня у школах Бердичівської громади безоплатним гарячим харчуванням мають забезпечувати учнів усіх класів — від першого до одинадцятого. Там, де дозволяє харчоблок, їжу готують штатні працівники, в решті закладів передбачений кейтеринг.

Управління освіти до початку навчального року так і не змогло знайти достатньо кухарів для шкіл, де планували готувати власними силами. Серед причин у місті називають зарплату, складний графік і відповідальність. В актуальній відкритій вакансії, яку розмістила Бердичівська філія центру зайнятості, кухарю для дітей дошкільного віку пропонують від 8700 грн. Робота постійна: п'ять днів на тиждень у дві зміни — з 6:00 до 14:00 або з 10:00 до 18:00. Готувати треба сніданок, обід і полуденок.

Водночас у приватному стріт-фуді в Бердичеві зараз шукають кухаря на 15–18 тисяч грн. Це інший роботодавець та інші умови, але різницю в заявленій оплаті видно одразу.

Кого ще бракує в закладах освіти

Окрім математиків і фізиків, місту гостро потрібні асистенти вчителів та асистенти дітей для інклюзивного навчання. У дошкільних закладах шукають вихователів, помічників вихователів, працівників господарської частини та двірників.

Учитель математики — велика потреба, години поки закрили більшим навантаженням чинних педагогів.

Учитель фізики — ситуація схожа на математику.

Асистент учителя/дитини — гостра потреба для інклюзивного навчання.

Кухар — відкрита вакансія для приготування їжі дошкільнятам, від 8700 грн.

Дошкільні заклади — вихователі, помічники вихователів, господарча частина, двірники.

Як дізнатися про вакансії

Актуальні місця у конкретних школах і садочках можна уточнити в управлінні освіти і науки Бердичівської міської ради за телефоном (04143) 4-00-31. Бердичівська філія Житомирського обласного центру зайнятості працює на вулиці Михайла Грушевського, 26; телефони для пошуку роботи — 0412-500-172 та 093-424-14-43.

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