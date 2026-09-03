У Кам'янському оновили комунальні тарифи: з серпня подорожчала вода до 76,92 грн за куб, тож наводимо повний перелік цін цього місяця.

У Кам'янському на Дніпропетровщині оновили тарифи на комунальні послуги: з серпня подорожчала вода, а з липня змінився виконавець вивезення сміття. Як повідомляє «Наш Репортер» з посиланням на офіційну інформацію постачальників та рішення виконкому міської ради, газ, електроенергія та опалення лишилися на колишньому рівні.

Найбільше подорожчання торкнулося води — нові ціни набрали чинності з серпня. Послуги надає комунальне підприємство Дніпропетровської облради «Аульський водовід», і тепер тариф на централізоване водопостачання становить 37,73 грн за кубометр, а на водовідведення — 39,19 грн за кубометр. Разом це 76,92 грн за куб води. Додатково діє абонплата: за водопостачання 30,35 грн з ПДВ, за водовідведення — 13,18 грн з ПДВ.

Скільки коштують газ і електроенергія

Газ для побутових споживачів Кам'янського постачає ДК «Нафтогаз України» за тарифом «Фіксований»: 7,96 грн за кубічний метр. Ця ціна діє до 30 квітня 2027 року. Окремо мешканці сплачують за розподіл газу Дніпропетровській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» — 1,51 грн за куб на місяць (1 грн 51,2 коп.).

Електроенергію постачає компанія «Дніпровські енергетичні послуги» (YASNO). Тариф єдиний і не залежить від обсягу споживання: 4,32 грн за кВт·год. Власники двозонних лічильників платять удвічі менше за струм, спожитий уночі з 23:00 до 07:00, — у цей період кіловат-година коштує 2,16 грн. Ціни встановлені постановою Кабміну №632 від 31 травня 2024 року.

Вивезення сміття: новий виконавець і нові ціни

З липня в місті змінився виконавець послуги з вивезення побутових відходів. Ним стало ТОВ «ЕККО-СІТІ ПЛЮС», яке перемогло в конкурсі (рішення виконкому міськради №255 від 26 червня 2026 року). Мешканці багатоквартирних будинків тепер сплачують 70,85 грн за одну зареєстровану особу, а мешканці приватного сектору — 61,87 грн. Додатково знімається абонплата 15 грн з особового рахунку.

Окремо змінилися й реквізити для оплати: номери рахунків уже надруковані в платіжках, які доставляє ТОВ «ІНФО-КОМ». Тому мешканцям варто уважно звірити нові дані, щоб гроші не пішли за старими реквізитами.

Опалення: абонплата залежить від берега

Тариф на централізоване опалення лишився, тож мешканці сплачують абонентську плату. Для будинків правого берега, які обслуговує АТ «Дніпровська ТЕЦ», сума становить 34 грн. Лівобережну частину міста обігріває КП КДС «Кам'янська теплопостачальна компанія», і там абонплата різна: для одних будинків 41,47 грн, для інших — 47,18 грн.

Що робити, якщо в платіжці змінилися реквізити

Через появу нового виконавця вивезення відходів найзручніше сплачувати саме за реквізитами, вказаними в оновленій платіжці. Якщо виявили розбіжність або гроші випадково надіслані за старою платіжкою, зверніться до ТОВ «ІНФО-КОМ» — компанія уточнює інформацію про нарахування. Під час поливного сезону власникам без лічильника варто пам'ятати, що плата за полив нараховується додатково залежно від площі ділянки та затверджених норм споживання.