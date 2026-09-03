У вересні українці з особливим статусом ще можуть отримати одноразову державну виплату до 3100 гривень. Пенсійний фонд пояснив, хто має на неї право та що робити, якщо гроші не надійшли вчасно.

Пенсійні виплати в Україні у вересні доповнить одноразовий бонус від держави — окремі категорії громадян ще можуть отримати до 3100 гривень. Як повідомляє Пенсійний фонд, ідеться про виплату для людей з особливим статусом, і не всі, хто має на неї право, отримали гроші вчасно.

Кому і скільки доплатять у вересні

Одноразова державна виплата призначена насамперед для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників. Право на неї мають і інші категорії громадян з особливим статусом.

Розмір допомоги залежить від статусу отримувача. Найбільшу суму — до 3100 гривень — держава передбачила для людей з особливими заслугами перед Україною та осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи. Для решти категорій виплата менша.

Кому не треба нікуди звертатися

Більшості пенсіонерів гроші нараховують автоматично разом із пенсією ще у серпні. Отже, тим, хто вже отримав доплату, додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Якщо ж людина мала право на виплату, але не отримала її у встановлені строки, у 2026 році передбачена можливість подати заяву пізніше. Пенсійний фонд встановив кінцевий термін — до 1 жовтня, а в окремих випадках — до 1 листопада.

Як оформити виплату

Непенсіонерам для отримання грошей необхідно подати відповідну заяву. Зробити це можна кількома способами:

безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

онлайн — через електронний портал Пенсійного фонду.

Під час звернення потрібні документи, що підтверджують особу, а також документ, який засвідчує відповідний статус — наприклад, посвідчення учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни.

Які ще надбавки доступні пенсіонерам

Крім одноразової доплати, українці пенсійного віку мають право на щомісячні надбавки. Громадянам від 70 років нараховують вікову доплату від 300 до 570 гривень залежно від віку. Одиноким пенсіонерам від 80 років, які потребують стороннього догляду, оформлюють додаткові 1038 гривень до пенсії.

Для тих, хто постійно проживає або працює в гірській місцевості, передбачена надбавка у розмірі 20% до основної суми виплат. Тож варто перевірити свої документи й статус, щоб не втратити законні гроші від держави.

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