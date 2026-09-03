Пенсионные выплаты в Украине в сентябре дополнит единовременный бонус от государства — отдельные категории граждан еще могут получить до 3100 гривен. Как сообщает Пенсионный фонд, речь идет о выплате для людей с особым статусом, и не все, кто имеет на нее право, получили деньги вовремя.

Кому и сколько доплатят в сентябре

Единовременная государственная выплата предусмотрена прежде всего для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников. Право на нее имеют и другие категории граждан с особым статусом.

Размер помощи зависит от статуса получателя. Наибольшую сумму — до 3100 гривен — государство предусмотрело для людей с особыми заслугами перед Украиной и лиц с инвалидностью вследствие войны I группы. Для остальных категорий выплата меньше.

Кому никуда не нужно обращаться

Большинству пенсионеров деньги начисляют автоматически вместе с пенсией еще в августе. Поэтому тем, кто уже получил доплату, дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Если же человек имел право на выплату, но не получил ее в установленные сроки, в 2026 году предусмотрена возможность подать заявление позже. Пенсионный фонд установил крайний срок — до 1 октября, а в отдельных случаях — до 1 ноября.

Как оформить выплату

Не пенсионерам для получения денег необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это можно несколькими способами:

  • непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • онлайн — через электронный портал Пенсионного фонда.

При обращении нужны документы, подтверждающие личность, а также документ, удостоверяющий соответствующий статус — например, удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Надбавка к пенсии в Николаевской области: какую доплату отменят с 1 августа

Какие еще надбавки доступны пенсионерам

Кроме единовременной доплаты, украинцы пенсионного возраста имеют право на ежемесячные надбавки. Гражданам от 70 лет начисляют возрастную доплату от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста. Одиноким пенсионерам от 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, оформляют дополнительные 1038 гривен к пенсии.

Для тех, кто постоянно проживает или работает в горной местности, предусмотрена надбавка в размере 20% к основной сумме выплат. Поэтому стоит проверить свои документы и статус, чтобы не потерять законные деньги от государства.

Ранее Politeka сообщала, пенсия в Украине: в ПФУ рассказали, кто получит максимальные 25 950 гривен в сентябре.

Также Politeka сообщала, пенсия в Украине: в ПФУ предупредили, кому придется вернуть деньги.