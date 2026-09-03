В сентябре украинцы с особым статусом еще могут получить единовременную государственную выплату до 3100 гривен. Пенсионный фонд объяснил, кто имеет на нее право и что делать, если деньги не поступили вовремя.

Пенсионные выплаты в Украине в сентябре дополнит единовременный бонус от государства — отдельные категории граждан еще могут получить до 3100 гривен. Как сообщает Пенсионный фонд, речь идет о выплате для людей с особым статусом, и не все, кто имеет на нее право, получили деньги вовремя.

Кому и сколько доплатят в сентябре

Единовременная государственная выплата предусмотрена прежде всего для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников. Право на нее имеют и другие категории граждан с особым статусом.

Размер помощи зависит от статуса получателя. Наибольшую сумму — до 3100 гривен — государство предусмотрело для людей с особыми заслугами перед Украиной и лиц с инвалидностью вследствие войны I группы. Для остальных категорий выплата меньше.

Кому никуда не нужно обращаться

Большинству пенсионеров деньги начисляют автоматически вместе с пенсией еще в августе. Поэтому тем, кто уже получил доплату, дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Если же человек имел право на выплату, но не получил ее в установленные сроки, в 2026 году предусмотрена возможность подать заявление позже. Пенсионный фонд установил крайний срок — до 1 октября, а в отдельных случаях — до 1 ноября.

Как оформить выплату

Не пенсионерам для получения денег необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это можно несколькими способами:

непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

онлайн — через электронный портал Пенсионного фонда.

При обращении нужны документы, подтверждающие личность, а также документ, удостоверяющий соответствующий статус — например, удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Какие еще надбавки доступны пенсионерам

Кроме единовременной доплаты, украинцы пенсионного возраста имеют право на ежемесячные надбавки. Гражданам от 70 лет начисляют возрастную доплату от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста. Одиноким пенсионерам от 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, оформляют дополнительные 1038 гривен к пенсии.

Для тех, кто постоянно проживает или работает в горной местности, предусмотрена надбавка в размере 20% к основной сумме выплат. Поэтому стоит проверить свои документы и статус, чтобы не потерять законные деньги от государства.

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