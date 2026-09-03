Запечённый картофель с сыром и чесночно-сметанным соусом — идеальный гарнир, который не требует предварительного отваривания соуса и всегда получается сливочным и ароматным.

Рецепт тушёного картофеля с мясом мы уже публиковали — а запечённый картофель готовится совсем иначе: без варки соуса, просто в духовке, под хрустящей сырной шапкой.

Запечённый картофель с сыром и чесночно-сметанным соусом — это блюдо, которое всегда спасает на праздничном столе и одновременно отлично подходит для будничного ужина. Главное преимущество этого рецепта — минимум ингредиентов и никакой предварительной варки соуса: всё смешивается в одной миске и сразу отправляется в духовку. Картофель получается сливочным, ароматным, с хрустящей сырной корочкой сверху.

Ингредиенты для запечённого картофеля

картофель (желательно сорт с высоким содержанием крахмала, типа «руссет») — примерно 1,4 кг (5 крупных клубней), очищенный и тонко нарезанный ломтиками толщиной менее 3 мм

соус-заправка «ранч» — 120 мл (домашний или готовый охлаждённый)

майонез — 120 мл

молоко цельное — 120 мл

чеснок — 3 крупных зубчика, измельчённых

сыр чеддер твёрдый, тёртый — примерно 225 г (2 стакана), разделённый на две части

зелёный лук-шнитт (для украшения) — 60 мл нарезанного

Как приготовить запечённый картофель: шаг за шагом

Разогрейте духовку до 190°C, установив решётку по центру. Форму для запекания (примерно 23×33 см) смажьте маслом.

В большой миске соедините соус «ранч», майонез, молоко, измельчённый чеснок и 1 стакан тёртого сыра чеддер — это основа соуса, которую не нужно предварительно варить или проваривать на плите.

Добавьте тонко нарезанный картофель в соус и перемешайте так, чтобы каждый ломтик был равномерно покрыт. Главный секрет этого рецепта — нарезать картофель максимально тонко и равномерно: чем тоньше ломтики, тем быстрее и равномернее запечённый картофель пропечётся в духовке.

Равномерно распределите картофель в подготовленную форму, слегка утрамбовав слой, и посыпьте сверху оставшимся тёртым сыром чеддер.

Плотно накройте форму фольгой и запекайте 65-75 минут, пока картофель не станет мягким — проверьте, проколов ножом. После этого снимите фольгу и запекайте ещё 5 минут.

В конце включите верхний гриль (режим «бройл») и подержите блюдо под ним 2-3 минуты, чтобы сыр подрумянился и образовалась золотистая корочка.

Дайте запечённому картофелю отдохнуть 10-15 минут после духовки, а перед подачей украсьте нарезанным зелёным луком-шнитт.

Готовое блюдо можно приготовить заранее: запеките по инструкции, но без гриля, охладите до комнатной температуры, накройте и держите в холодильнике 1-2 дня. Перед подачей разогрейте под фольгой при 175°C в течение 30-35 минут. Запечённый картофель отлично сочетается с мясными блюдами и лёгкими овощными салатами — а благодаря простоте приготовления этот рецепт легко становится постоянным гостем на столе.

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