В Николаеве согласовали 317 заявлений на компенсацию за полностью уничтоженное из-за войны жильё — общая сумма превышает 330 миллионов гривен. Большинство получателей выбрали жилищные сертификаты, поэтому рассказываем, как военным оформить такую выплату.

Графики отключения света в Николаевской области на 1 и 2 сентября — не единственная тема, которая касается горожан: в Николаеве согласовали 317 заявлений на компенсацию за полностью уничтоженное из-за войны жильё. Общая сумма согласованных компенсаций превышает 330 миллионов гривен.

Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Николаева Игорь Набатов, пишут «НикВести». По его словам, всего горожане подали 539 заявлений об уничтоженном имуществе.

Из них 317 заявлений удовлетворили: 311 жилищных сертификатов на 324 миллиона гривен и 6 денежных компенсаций на 6,2 миллиона гривен. Ещё по 206 заявлениям получили отказы, а рассмотрение 16 заявлений приостановили — преимущественно из-за отсутствия необходимых документов.

Большинство николаевцев, которым согласовали компенсацию, выбрали жилищные сертификаты, чтобы приобрести недвижимость в другом районе Николаева или в другом городе. Денежная компенсация предусмотрена для тех, кто хочет построить новый частный дом вместо разрушенного на том же участке.

Отдельное условие для денежной компенсации: земельный участок должен быть официально оформлен на владельца уничтоженного дома. Это важно знать военным и их семьям, которые планируют отстройку на собственной земле.

Как военным оформить компенсацию за уничтоженное жильё

Программа «єВідновлення», по которой идёт компенсация, доступна в том числе военнослужащим и членам их семей, чьё жильё полностью уничтожено из-за боевых действий. Заявление подают через приложение «Дія» или ЦНАП, после чего решение принимает комиссия.

Далее два варианта. Жилищный сертификат даёт право приобрести готовое жильё — квартиру или дом — в другом районе Николаева или в другом городе. Денежную компенсацию выбирают те, кто будет строить новый частный дом на том же участке.

Для контекста: правительство выделило ещё 5,14 миллиарда гривен на программу «єВідновлення». За эти средства более 3600 семей смогут приобрести новое жильё по жилищным сертификатам. Финансирование предоставил Банк развития Совета Европы в рамках проекта HOME.

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