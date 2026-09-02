Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 3 по 9 сентября показывает стремительные перепады температуры: днем от +19° до +27°, а осадки прогнозируют в три дня недели.

предыдущий прогноз погоды для Киевщины уже предупреждал об изменчивости, и новая неделя подтверждает эту тенденцию — синоптики зафиксировали стремительные колебания температуры и осадки на протяжении трех дней подряд.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, с 3 по 9 сентября дневная температура в Киевской области будет колебаться от +19° до +27°, а ночная — от +12° до +17°.

В четверг, 3 сентября, воздух прогреется до +23°, а ночью остынет до +15°. Небо останется малооблачным, однако синоптики не исключают осадков.

В пятницу, 4 сентября, столбики термометров днем поднимутся до +24°, ночью — до +14°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В субботу, 5 сентября, температура днем удержится на отметке +23°, а ночью повысится до +17°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики снова предупреждают о возможных осадках.

В воскресенье, 6 сентября, ожидается самый прохладный день недели — днем лишь +19°, ночью +14°. Облачность малооблачная, осадки также возможны.

В понедельник, 7 сентября, воздух прогреется до +21°, а ночью опустится до +12°. День обещает быть малооблачным и без осадков.

Во вторник, 8 сентября, температура днем останется на уровне +23°, ночью — +12°. Осадков не прогнозируют, небо малооблачное.

В среду, 9 сентября, синоптики ожидают самый теплый день недели — до +27° днем и +15° ночью. Облачность малооблачная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 9 сентября, с температурой до +27°, а самым прохладным — воскресенье, 6 сентября, когда воздух прогреется лишь до +19°. Перепад температур за неделю достигнет 8°. Осадки прогнозируют в четверг, субботу и воскресенье.

Из-за резких перепадов температуры врачи советуют жителям Киевщины, особенно людям пожилого возраста, одеваться по принципу «слоев» и иметь при себе теплую одежду на вечер. В дни с возможными осадками стоит брать зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги.

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