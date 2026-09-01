Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 2 по 8 вересня обіцяє мінливий початок осені: чотири дні синоптики прогнозують можливі опади, а максимальна температура вдень підніметься до +25°.

Дощова погода вже накривала регіон минулого тижня — і на початку вересня опади знову повертаються до Київської області: синоптики прогнозують можливі опади одразу чотири дні з семи.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться в межах від +21° до +25°.

У середу, 2 вересня, у Києві та області очікується мінлива хмарність, повітря вдень прогріється до +24°, а вночі охолоне до +16°. Опадів цього дня не прогнозують.

У четвер, 3 вересня, хмарність стане малохмарною, проте синоптики вже прогнозують можливі опади. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +23°, вночі — до +15°.

У п’ятницю, 4 вересня, погода залишиться малохмарною з можливими опадами. Вдень температура утримається на позначці +24°, вночі опуститься до +14° — це найнижча нічна температура за тиждень.

У суботу, 5 вересня, небо вкриють хмари з проясненнями, і синоптики знову прогнозують можливі опади. Це буде найтепліший день тижня: вдень до +25°, вночі — до +16°.

У неділю, 6 вересня, хмарність стане малохмарною, опадів не прогнозують. Повітря прогріється лише до +21° — це найпрохолодніший день тижня, вночі очікується +15°.

У понеділок, 7 вересня, небо вкриють хмари з проясненнями, без опадів. Вдень утримається +21°, вночі — +14°.

У вівторок, 8 вересня, хмарність буде мінливою, і синоптики знову прогнозують можливі опади. Вдень очікується +23°, вночі — +15°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 5 вересня, з максимумом +25°, а найпрохолоднішим — неділя, 6 вересня, коли повітря вдень прогріється лише до +21°. Перепад температур за тиждень становить 4°, а опади синоптики прогнозують у четвер, п’ятницю, суботу та вівторок.

У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. У решту днів погода буде комфортною для прогулянок, проте вранці й вечорами вже відчувається прохолода, тож теплий одяг стане в пригоді.

Раніше Politeka повідомляла, київську область накриють рясні дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 26 серпня по 1 вересня.