Салат Шуба — це шаровий святковий салат із буряком, картоплею, морквою та селедкою, який готується без духовки і завжди виходить ефектним завдяки простій техніці шарування.

Салат «Мімоза» ми вже публікували — а салат Шуба готується за схожим принципом шарування, тільки з рибою та овочами замість консервів.

Салат Шуба — один із найвідоміших шарових салатів на новорічному та різдвяному столі. Свою назву він отримав через те, що буряк, картопля, морква та зелена цибуля буквально «одягають» нарізану селедку, як пухнасте хутряне пальто. Кожен шар змащується майонезом, а класичний варіант готується саме на майонезній заправці, без сметани. Цей рецепт хороший тим, що всі овочі відварюються заздалегідь, а зібрати сам салат Шуба можна навіть у порційних баночках — це і зручно, і виглядає святково.

Інгредієнти для салату Шуба

картопля — 3 середні бульби (відварені в шкірці, потім очищені та потерті)

морква — 2 середні (відварена в шкірці)

буряк — 2 великі (відварений у шкірці, потім очищений та потертий)

яйця — 6 штук (варені круто)

зелена цибуля — 3 стебла, нарізана

філе селедки — приблизно 360 г, без шкіри і кісток, нарізане кубиками (близько 1,5 склянки)

олія — 3 столові ложки

майонез — приблизно 120 мл (половина склянки)

сіль — 1 чайна ложка

чорний перець — 1 чайна ложка

Як приготувати салат Шуба: покроково

Картоплю і моркву відварити разом у шкірці, залиті водою, до м'якості — приблизно 20 хвилин. Буряк відварити окремо, залитий водою, близько 1,5 години, до готовності (легко проколюється зубочисткою). Коли овочі охолонуть, поставити їх у холодильник до повного охолодження.

Яйця покласти в невелику каструлю, залити водою і варити на середньому вогні 6 хвилин після закипання. Злити гарячу воду, залити холодною, щоб яйця охолонули, після чого очистити їх. Розділити білки та жовтки: білки потерти на терці в окрему миску, жовток залишити для прикраси.

Очищені овочі потерти на терці, кожен вид складаючи в окрему миску. Картоплю посолити й поперчити за смаком, додати приблизно 1 столову ложку олії та легко перемішати. Моркву заправити приблизно 1 чайною ложкою олії і теж перемішати. Якщо буряк дуже соковитий, відкинути його на сито й віджати надлишок соку (сік вилити) або притиснути паперовим рушником, щоб забрати вологу. Буряк посолити, поперчити за смаком і заправити 1 столовою ложкою олії. Зелену цибулю нарізати.

Для збирання салату Шуба викласти картоплю рівним шаром на тарілку для подачі або розподілити по порційних баночках. Змастити тонким шаром майонезу. Далі викласти моркву рівномірним шаром і знову тонко змастити майонезом. Присипати зеленою цибулею. Наступний шар — приблизно 1,5 склянки нарізаної селедки, розподіленої рівномірно. Зверху присипати потертими білками яєць. Останнім шаром викласти потертий буряк і змастити його тонким шаром майонезу.

Салат Шуба потрібно прибрати в холодильник приблизно на 6 годин, щоб він просочився і охолов. Перед подачею можна потерти на дрібній терці залишений жовток і присипати ним верх салату — це необов'язковий, але гарний фінальний штрих.

Салат Шуба чудово тримає форму завдяки тонким шарам майонезу між овочами, тож його зручно готувати заздалегідь — за кілька годин до застілля. Якщо не любите селедку, її можна не додавати, салат залишиться смачним, хоча традиційна версія саме з рибою. Подавати салат Шуба варто добре охолодженим, окремими порціями в баночках або одним великим шаром на великій тарілці.

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