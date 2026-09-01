Салат Шуба — это слоеный праздничный салат из свеклы, картофеля, моркови и селедки, который готовится без духовки и всегда получается эффектным благодаря простой технике слоения.

Салат «Мимоза» мы уже публиковали — а салат Шуба готовится по похожему принципу слоения, только с рыбой и овощами вместо консервов.

Салат Шуба — один из самых известных слоеных салатов на новогоднем и рождественском столе. Свое название он получил из-за того, что свекла, картофель, морковь и зеленый лук буквально «одевают» нарезанную селедку, как пушистая шуба. Каждый слой смазывается майонезом, а классический вариант готовится именно на майонезной заправке, без сметаны. Этот рецепт хорош тем, что все овощи отвариваются заранее, а собрать сам салат Шуба можно даже в порционных баночках — это и удобно, и выглядит празднично.

Ингредиенты для салата Шуба

картофель — 3 средние клубня (отваренные в кожуре, затем очищенные и натертые)

морковь — 2 средние (отваренная в кожуре)

свекла — 2 крупные (отваренная в кожуре, затем очищенная и натертая)

яйца — 6 штук (сваренные вкрутую)

зеленый лук — 3 стебля, нарезанные

филе селедки — примерно 360 г, без кожи и костей, нарезанное кубиками (около 1,5 стакана)

масло — 3 столовые ложки

майонез — примерно 120 мл (половина стакана)

соль — 1 чайная ложка

черный перец — 1 чайная ложка

Как приготовить салат Шуба: пошагово

Картофель и морковь отварить вместе в кожуре, залитые водой, до мягкости — примерно 20 минут. Свеклу отварить отдельно, залитую водой, около 1,5 часа, до готовности (легко прокалывается зубочисткой). Когда овощи остынут, поставить их в холодильник до полного охлаждения.

Яйца положить в небольшую кастрюлю, залить водой и варить на среднем огне 6 минут после закипания. Слить горячую воду, залить холодной, чтобы яйца остыли, после чего очистить их. Разделить белки и желтки: белки натереть на терке в отдельную миску, желток оставить для украшения.

Очищенные овощи натереть на терке, каждый вид складывая в отдельную миску. Картофель посолить и поперчить по вкусу, добавить примерно 1 столовую ложку масла и легко перемешать. Морковь заправить примерно 1 чайной ложкой масла и тоже перемешать. Если свекла очень сочная, откинуть её на сито и отжать лишний сок (сок вылить) или прижать бумажным полотенцем, чтобы убрать влагу. Свеклу посолить, поперчить по вкусу и заправить 1 столовой ложкой масла. Зеленый лук нарезать.

Для сборки салата Шуба выложить картофель равным слоем на тарелку для подачи или распределить по порционным баночкам. Смазать тонким слоем майонеза. Далее выложить морковь равномерным слоем и снова тонко смазать майонезом. Присыпать зеленым луком. Следующий слой — примерно 1,5 стакана нарезанной селедки, распределенной равномерно. Сверху присыпать натертыми белками яиц. Последним слоем выложить натертую свеклу и смазать её тонким слоем майонеза.

Салат Шуба нужно убрать в холодильник примерно на 6 часов, чтобы он пропитался и остыл. Перед подачей можно натереть на мелкой терке оставленный желток и присыпать им верх салата — это необязательный, но красивый финальный штрих.

Салат Шуба отлично держит форму благодаря тонким слоям майонеза между овощами, поэтому его удобно готовить заранее — за несколько часов до застолья. Если не любите селедку, её можно не добавлять, салат останется вкусным, хотя традиционная версия именно с рыбой. Подавать салат Шуба стоит хорошо охлажденным, отдельными порциями в баночках или одним большим слоем на большой тарелке.

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