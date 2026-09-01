Доплата к пенсии в Украине начисляется автоматически — пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, ежемесячно добавляют 570 гривен возрастной компенсационной выплаты, и подавать отдельное заявление для этого не нужно.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, размеры ежемесячных возрастных компенсационных выплат в 2026 году зависят от возраста человека и имеют три уровня. От 70 до 75 лет доплата составляет 300 гривен, от 75 до 80 лет — 456 гривен, а от 80 лет и старше — 570 гривен.

Возрастную компенсационную выплату назначают автоматически после достижения соответствующего возраста, если человек отвечает установленным требованиям. Проще говоря, как только пенсионеру исполняется 70, 75 или 80 лет, Пенсионный фонд самостоятельно пересчитывает выплату, и ежемесячная сумма в платежке увеличивается на соответствующий размер надбавки без личного обращения.

Отдельно в фонде объясняют, что фактическая сумма может отличаться от указанных цифр, ведь пенсия формируется из нескольких составляющих — основного размера, надбавок за стаж и других доплат. Поэтому у одного человека 80+ совокупная выплата может быть больше, а у другого — меньше, в зависимости от полного состава назначенной пенсии.

Что делать, если доплату не начислили

Если пенсионер считает, что возрастную надбавку ему не назначили, он может обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать обращение через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. Специалисты проверят состав пенсионной выплаты, и если доплату действительно не начислили — проведут перерасчёт.

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