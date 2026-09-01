Салат Оливье — традиционное праздничное блюдо, а этот вариант рецепта благодаря копченой колбасе получается особенно ароматным.

Рецепт салата «Мимоза» мы уже публиковали — а салат Оливье готовится по другому принципу, хотя и остается таким же незаменимым на праздничном столе.

Салат Оливье — это, пожалуй, самое известное блюдо постсоветского застолья. Его готовят из картофеля, яиц, моркови, колбасы, огурцов, горошка и майонеза. Каждая семья адаптировала рецепт под себя, и эта версия — с копченой колбасой, которая добавляет блюду приятную дымную нотку и делает вкус ярче.

Ингредиенты для салата Оливье

Картофель — 3 средние клубня (сваренные в кожуре, очищенные и нарезанные кубиками)

Морковь — 3 средних корнеплода (сваренные в кожуре, очищенные и нарезанные кубиками)

Яйца — 8 шт. (сваренные, очищенные, нарезанные кубиками)

Копченая колбаса салями — примерно 450 г (нарезанная кубиками)

Горошек консервированный, отцеженный — примерно 425 г (1 банка)

Соленые огурцы — примерно 225 г, нарезанные кубиками (меньше, если огурцы очень кислые)

Зеленый лук — примерно 50 г, измельченный (по желанию)

Свежая петрушка — примерно 15 г, измельченная (по желанию)

Свежий укроп — примерно 15 г, измельченный

Масло растительное — 2 столовые ложки (около 30 мл)

Майонез — примерно 480 мл (2 стакана, или по вкусу)

Соль — 1 чайная ложка

Черный перец молотый — 2 чайные ложки

Как приготовить салат Оливье: пошагово

Тщательно вымойте картофель и морковь щеточкой, положите в кастрюлю, залейте водой и варите на среднем огне до готовности — примерно 20-25 минут с момента закипания. Овощи должны легко прокалываться вилкой, но сохранять небольшую плотность — так они не разварятся в салате. Не переваривайте.

Слейте воду и дайте овощам полностью остыть. Если положить их на 15 минут в морозильную камеру перед нарезкой (не замораживая!), они лучше сохранят форму при резке.

Яйца отварите в кастрюле с водой в течение 5 минут, слейте горячую воду, залейте холодной и дайте полностью остыть. Очистите яйца и отложите.

Пока овощи варятся и остывают, нарежьте копченую колбасу и соленые огурцы кубиками. Измельчите зеленый лук, петрушку и укроп. Сложите все в большую миску.

Когда картофель, морковь и яйца полностью остынут, нарежьте их мелкими кубиками и добавьте к остальным ингредиентам в миске.

Добавьте майонез, соль и черный перец, хорошо перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись заправкой. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте еще майонеза или специй.

Переложите салат в контейнер с плотной крышкой и поставьте в холодильник до подачи.

Салат Оливье лучше всего подавать охлажденным, как самостоятельное блюдо или как часть праздничного стола рядом с заливным или голубцами. Хранить его стоит в закрытом контейнере в холодильнике не более 4 дней — свежий лук и огурцы со временем могут придавать блюду лишней влажности или аромата, поэтому при необходимости компоненты можно корректировать под свой вкус.

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