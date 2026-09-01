Домашні чебуреки з тонким хрустким тістом і соковитою м'ясною начинкою можна приготувати вдома без спеціального обладнання — усі інгредієнти доступні й добре знайомі.

Домашні чебуреки з хрустким тістом легко повторити вдома без складних інгредієнтів. Про те, як приготувати домашні чебуреки, розповідає на ютуб каналі український кухар Іван Янюк.

Тісто для чебуреків

Для тіста потрібні 700 г просіяного борошна, 100 г соняшникової олії, 300 г гарячої води, чайна ложка цукру та сіль. Спочатку до борошна додають 50 г олії, цукор і сіль, потім вливають гарячу воду й замішують масу. Коли всі інгредієнти з'єднаються, додають решту 50 г олії та вимішують тісто 4–5 хвилин. Готове тісто має бути пружним і тугим, але не забитим: його формують у кулю, накривають плівкою і залишають відпочити, поки готується начинка.

Соковита начинка

Для фаршу беруть 700 г свинини та близько 350 г дрібно нарізаної цибулі. До м'яса додають сіль, чорний перець і приблизно 1 г зіри (насіння куміну). Головний секрет соковитості — тепла кип'ячена вода: її вливають у фарш і ретельно перемішують. Саме рідина разом із соком цибулі перетворюється під час смаження на ароматний м'ясний сік, а без води начинка виходить сухою.

Як ліпити та смажити

Тісто ділять на порції приблизно по 70 г і розкачують у тонке коло діаметром близько 20 см, завтовшки кілька міліметрів. На один чебурек достатньо столової ложки фаршу: начинку розподіляють тонким шаром, залишаючи по краях кілька сантиметрів. Заготовку складають навпіл, краї защипують пальцями й додатково проходять виделкою, щоб чебурек не розкрився під час смаження.

Смажать чебуреки в добре розігрітій олії на середньому вогні — по півтори хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки. Готові вироби викладають на решітку, а не на паперовий рушник: так зайва олія стікає, а хрустка скоринка зберігається довше. За цими пропорціями виходить 15 рум'яних чебуреків.





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