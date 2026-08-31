У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №15570 і №15571, які пропонують замінити недержавні пенсійні фонди добровільними. Вкладникам обіцяють більше інформації про накопичення та можливість повернути частину податку.

Перерахунок пенсій у вересні уже стартував у регіонах, але для тих, хто самостійно відкладає гроші на старість, готують окремі зміни. 28 серпня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15570, який передбачає новий формат пенсійних фондів. Про це повідомляє Новини.LIVE, яке ознайомилося із текстом документа.

Зараз українці можуть накопичувати на пенсію через недержавні пенсійні фонди. Автори законопроєкту пропонують перейти до іншої моделі — добровільних пенсійних фондів. Такі фонди мають стати зрозумілішими для вкладників і отримати жорсткіші вимоги до роботи.

Як планують контролювати фонди

Наглядати за діяльністю нових фондів має Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Регулятор стежитиме за тим, як працюють фонди і що відбувається з грошима вкладників. Це дозволить посилити контроль за учасниками ринку та зробити їхню роботу прозорішою.

Більше інформації та податкові пільги

Люди, які відкладають гроші у фондах, мають отримувати більше даних про те, куди саме вкладають їхні заощадження. Вкладникам розкриватимуть інформацію про дохідність накопичень. Окремим законопроєктом №15571 пропонують внести зміни до Податкового кодексу: за пенсійні внески частину сплаченого податку можна буде повернути через податкову знижку.

Що буде з нинішніми фондами

Якщо нові правила ухвалять, систему недержавних пенсійних фондів реорганізують або припинять їхню діяльність. Водночас автори пропонують створити систему гарантування пенсійних накопичень. Якщо фонд закриється, вкладник зможе отримати компенсацію.

Що робити вкладникам зараз

Поки законопроєкт не став законом, жодних дій вкладникам вживати не потрібно. Документ перебуває на розгляді парламентського комітету. Люди, які вже мають накопичення в недержавних пенсійних фондах, і далі керуються чинними правилами. Щоб зміни набули чинності, законопроєкт має пройти парламентську процедуру і бути підписаний президентом.

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