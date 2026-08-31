В Україні зафіксовано стрімке подорожчання продуктів — популярний овоч, білокачанна капуста, лише за тиждень додав у ціні 37%, а порівняно з минулим роком вартість зросла на 59%.

Подорожчання продуктів в Україні набирає обертів — за даними аналітиків EastFruit, лише за останній тиждень білокачанна капуста подорожчала на 37%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни зросли одразу на 59%.

Наразі українські сільгоспвиробники відвантажують капусту по 15–22 гривні за кілограм. Ще тижнем раніше максимальна ціна не перевищувала 18 гривень за кіло. Головною причиною цінового стрибка експерти називають виражений дефіцит пропозиції на ринку.

Чому дорожчає капуста

Більшість господарств уже завершили реалізацію ранніх сортів капусти, а масовий збір та продаж пізніх сортів ще не розпочався. Саме цей розрив між сезонами створив гострий дефіцит на ринку.

Ситуацію додатково ускладнила аномальна спека, яка уповільнила дозрівання нового врожаю. Крім того, на полях активно поширюються хвороби та шкідники, через що якість частини овочів суттєво погіршилася — брак якісної продукції лише підсилює ціновий тиск.

Зважаючи на високий попит з боку покупців і обмежену пропозицію, українські фермери планують і надалі підвищувати відпускні ціни. Якщо поточні темпи продажів збережуться, вартість капусти може зрости ще більше в найближчі тижні.

Що кажуть у владі

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що попри російські удари по складах і розподільчих центрах торгівельних мереж, дефіциту продуктів в Україні наразі немає. Суттєвого зростання цін через наслідки атак також не очікується — ситуація залишається контрольованою.

За словами міністра, атаки РФ призвели до порушення роботи окремих логістичних маршрутів, однак підстав говорити про нестачу продовольства немає. Водночас подорожчання окремих овочів, зокрема капусти, має сезонний характер і пов'язане передусім із ринковими чинниками.

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