Групи оповіщення ТЦК та СП продовжать перевіряти документи у військовозобов'язаних на вулицях і після 1 вересня. Адвокатка пояснила, що потрібно мати при собі, аби уникнути примусового доставлення до територіального центру комплектування.

Перевірки документів ТЦК в Україні тривають і з 1 вересня — військовозобов'язаним чоловікам варто завжди мати при собі актуальні паперові документи з електронного кабінету або військовий квиток разом із паспортом. Це вбереже від поїздки до ТЦК у супроводі поліції, якщо додаток «Резерв+» зависне або виникнуть розбіжності в реєстрах.

Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі для ТСН, передає Новини.LIVE. За її словами, основна проблема полягає в тому, що застосунок «Резерв+» іноді підводить чоловіка просто під час перевірки — він часто не відкривається, якщо зникає інтернет або стається системний збій.

«Якщо в такий момент показати екран телефону неможливо, а звичайного паперового документа під рукою немає, ситуація може суттєво ускладнитися. У таких обставинах співробітники поліції отримують цілком законне право доставити громадянина прямо до територіального центру комплектування для уточнення актуальної інформації через свої бази даних», — пояснила правозахисниця.

Які документи треба мати при собі

Аніщенко радить заздалегідь роздрукувати витяг із «Резерв+». Цей аркуш потрібно регулярно оновлювати — оптимально раз на тиждень, а в ідеалі безпосередньо в той день, коли ви виходите з дому й теоретично можете зіткнутися з перевіркою. Дані у військовому обліку постійно змінюються, тому актуальність документа має значення.

Окрім роздруківки, обов'язково потрібно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Замість аркуша з «Резерв+» цілком підійде і звичайний військовий квиток — але лише за умови, що всі дані в ньому оновлені.

Що робити, якщо дані не збігаються

На практиці виникає ще одна проблема: інформація в планшетах перевіряльників не збігається з тим, що вказано у вашому додатку «Резерв+». У таких спірних ситуаціях юристка радить не втрачати самовладання й просити патрульних показати ті дані, на які вони спираються і через які у них виникли запитання.

«Чоловікові повідомили, що він нібито перебуває в розшуку, але в "Резерв+" розшуку не було. Чоловік, у якого перевіряли документи, попросив показати йому інформацію з планшета. Але уточнив, що вимагає, щоб бодікамера була ввімкнена. З теоретичної точки зору, згідно із законом, інформація у перевіряльників і в "Резерв+" про військовозобов'язаного відрізнятися не може, але практика свідчить про зворотне», — зазначила Катерина Аніщенко.

Правозахисниця наголошує: фіксація на бодікамеру є важливим інструментом захисту прав військовозобов'язаного. Якщо між даними в планшеті та «Резерв+» справді є розбіжності, відеозапис стане доказом на вашу користь у разі подальших суперечок.

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