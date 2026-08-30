Оладки з кабачків — це швидка літня страва, яку можна запекти в духовці замість смаження на олії, а хрумка скоринка та м'яка серединка виходять лише з п'яти простих інгредієнтів.

Рецепт дерунів із м'ясною начинкою ми вже публікували — а оладки з кабачків готуються ще простіше й швидше, до того ж їх можна запекти в духовці, а не смажити на олії.

Оладки з кабачків — це літня страва-виручалочка, коли на кухні з'являється надлишок кабачків. Це чудовий варіант для тих, хто хоче з'їсти щось смачне, але не дуже калорійне: одна оладка містить лише близько 58 ккал. Головна фішка цього рецепта — оладки можна запекти в духовці замість смаження, і вони все одно виходять хрумкими зовні та м'якими всередині.

Інгредієнти для оладок з кабачків

кабачки — приблизно 900 г тертих (або 3 середні кабачки)

часник — 2 маленькі зубчики, тертих

яйця — 2 великих

борошно (цільнозернове пшеничне або будь-яке інше на ваш смак) — 1/2 склянки (приблизно 60 г)

свіжа зелень (кріп, петрушка або зелена цибуля), нарізана — 1/2 склянки

сіль — 1 3/4 чайної ложки, розділити на дві частини

чорний перець — за смаком

грецький йогурт або сметана — для подачі

олія — 4 чайні ложки (приблизно 20 мл), якщо смажите на сковороді

Якщо у вас немає свіжої зелені, можна пропустити цей інгредієнт — оладки з кабачків все одно вийдуть смачними. Для глютенчутливих підійде рисове або нутове борошно, а для мигдального борошна варто взяти 1 склянку борошна та 3 яйця замість двох.

Як приготувати оладки з кабачків: покроково

Натріть кабачки на тертці, покладіть у велику миску, змішайте з 1 чайною ложкою соли і залиште на 10 хвилин, щоб вийшла зайва волога.

У окремій великій мисці збийте яйця з часником, борошном, зеленню, 3/4 чайної ложки соли і перцем.

Руками або через марлю ретельно вичавіть рідину з кабачків — чим краще ви це зробите, тим хрумкішими вийдуть оладки з кабачків. Додайте вичавлені кабачки до тіста і добре перемішайте.

Для запікання: розігрійте духовку до 200°C, застеліть два великих противні пергаментом і збризніть кулінарним спреєм. За допомогою ложки для мороженого сформуйте порції тіста, викладіть на противень і трохи притисніть тильною стороною ложки, щоб сплющити. Випікайте 12-15 хвилин, переверніть і випікайте ще 12-15 хвилин.

Для смаження на сковороді: розігрійте велику неприлипаючу сковороду на середньому вогні з 2 чайними ложками олії. Викладіть порції тіста ложкою, трохи притисніть, щоб сплющити. Смажте 3-4 хвилини з одного боку, переверніть і смажте ще 3-4 хвилини до золотистої скоринки.

Подавайте оладки з кабачків гарячими або холодними, з грецьким йогуртом чи сметаною — можна навіть додати трохи хрону до йогурту для гострішого смаку. В Україні такі оладки традиційно подають на вечерю чи сніданок замість картопляних дерунів. Тісто можна зберігати в холодильнику до 2-3 днів окремо від кабачків, а вже готові оладки — до 3-4 днів у холодильнику або до 3 місяців у морозильній камері.

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