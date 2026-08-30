Деруни з м'ясною начинкою — це знайома всім картопляна страва, доповнена соковитим м'ясним прошарком, який готується просто на сковороді без духовки.

Рецепт золотистих оладок з кабачків ми вже публікували — а деруни готуються за зовсім іншим принципом: тут головний інгредієнт не кабачок, а терта картопля, яку смажать на сковороді до золотистої скоринки.

Деруни — це класична страва слов'янської кухні, яку люблять готувати на завтрак, обід чи навіть вечерю. Секрет справжніх деруни — у тертій сирій картоплі, яку додають прямо в тісто. Цей рецепт пропонує оригінальний варіант: деруни з соковитою м'ясною начинкою всередині, яка перетворює звичну картопляну страву на повноцінний ситний обід.

Інгредієнти для деруни з м'ясною начинкою

картопля — близько 700 г (5 середніх бульб), очищена

цибуля — 1 середня головка, очищена (¾ на картоплю, ¼ на начинку)

яйце — 1 велике

борошно пшеничне — 3 ст. л.

сметана — 1 ст. л.

сіль — 1 ч. л. (за смаком)

чорний перець мелений — щіпка (за смаком)

олія для смаження

фарш свинячий — близько 225 г

терта цибуля — 1 ст. л. (залишена з попереднього кроку)

сіль — ¼ ч. л. і щіпка чорного перцю для начинки (за смаком)

Як приготувати деруни з м'ясом: покроково

Картоплю натріть на дрібній тертці у велику миску — маса повинна нагадувати консистенцію яблучного пюре. Ложкою зніміть зайву рідину, що піднімається на поверхню (приблизно 1 ст. л.).

У ту саму миску натріть цибулю, залишивши 1 ст. л. тертої цибулі для м'ясної начинки. Цибуля не дає картоплі темніти.

Додайте яйце, борошно, сметану, сіль і чорний перець. Добре перемішайте тісто.

В окремій мисці змішайте фарш, залишену терту цибулю, сіль і перець. Сформуйте 16 тонких пласких котлеток і викладіть їх на чисту поверхню.

Розігрійте велику сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні, додайте 2-3 ст. л. олії. Коли олія розігріється, викладіть 1 ст. л. картопляної маси, трохи розплюскавши її ложкою. Зверху покладіть тонку м'ясну котлетку і накрийте ще однією ложкою картопляного тіста. Обсмажуйте, доки картопля не стане золотистою, тоді переверніть і смажте ще з другого боку до готовності — приблизно по 4 хвилини з кожного боку. Повторіть з рештою тіста, підливаючи олію за потреби.

Готові деруни викладіть на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію, і подавайте теплими зі сметаною.

Якщо під час приготування рідина знову підіймається на поверхню картопляного тіста, просто перемішайте його — це запобігає зайвому розбризкуванню олії на сковороді. Деруни з м'ясною начинкою чудово смакують просто гарячими зі сметаною, а начинку легко замінити на курячий або індичий фарш — страва від цього не втратить смаку.

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