Оладки з кабачків готують швидко і без духовки, а секрет соковитої й ніжної текстури — у кисломолочному сирі, який додають до кабачкового тіста.

Рецепт пухких панкейків ми вже публікували — а оладки з кабачків готуються зовсім по-іншому і потребують лише п'яти інгредієнтів.

Оладки з кабачків — це літня класика, яку варто спробувати з несподіваним інгредієнтом: кисломолочним сиром. Він додає страві білка та робить середину ніжною і кремовою, тоді як зовні оладки залишаються хрусткими. Цей рецепт особливо зручний тим, що не потребує духовки, готується за 20 хвилин і використовує лише п'ять простих продуктів.

Інгредієнти для оладок з кабачків

кабачки — приблизно 1,4 кг (5 середньо-великих плодів)

кисломолочний сир (творог) — приблизно 340 г (2% або 4% жирності)

яйця — 2 великих

італійські трави — 2 столові ложки

пшеничне борошно — приблизно 150 г

олія авокадо (або оливкова) — 3 столові ложки, для смаження

За бажанням додайте трохи соли та перцю — авторка рецепту готувала оладки з кабачків без них, орієнтуючись лише на смак італійських трав.

Як приготувати оладки з кабачків: покроково

Натріть кабачки на середніх отворах тертки. Після цього ретельно вижміть з них воду руками, працюючи невеликими порціями — чим менше рідини залишиться, тим хрусткішими вийдуть оладки з кабачків.

У великій мисці з'єднайте вижаті кабачки, кисломолочний сир, яйця та італійські трави. Перемішайте лопаткою до однорідності.

Додайте борошно і перемішуйте, поки все не об'єднається в густе тісто.

Розігрійте велику сковороду на середньому вогні та змастіть олією. Ложкою для мороженого викладайте тісто на сковороду і трохи приплюскуйте кожну порцію у форму кружечка. Не перевантажуйте сковороду — за раз вміщується близько чотирьох оладок.

Смажте 3-4 хвилини до золотистої скоринки, потім обережно перевертайте і смажте ще 2-3 хвилини з іншого боку. Готові оладки з кабачків перекладайте на тарілку і повторюйте з рештою тіста, зменшуючи вогонь, якщо сковорода перегрівається.

Подавайте оладки з кабачків теплими або холодними — зі сметаною, соусом дзадзикі на основі йогурту чи звичайним грецьким йогуртом. У холодильнику в закритому контейнері з паперовим рушником страва зберігається 3-4 дні, а в замороженому вигляді — до трьох місяців.

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