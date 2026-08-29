Оладьи из кабачков готовятся быстро и без духовки, а секрет сочной и нежной текстуры — в творожном сыре, который добавляют к кабачковому тесту.

Рецепт пышных панкейков мы уже публиковали — а оладьи из кабачков готовятся совсем по-другому и требуют всего пяти ингредиентов.

Оладьи из кабачков — летняя классика, которую стоит попробовать с неожиданным ингредиентом: творожным сыром. Он добавляет блюду белка и делает середину нежной и кремовой, в то время как снаружи оладьи остаются хрустящими. Этот рецепт особенно удобен тем, что не требует духовки, готовится за 20 минут и использует всего пять простых продуктов.

Ингредиенты для оладьев из кабачков

кабачки — примерно 1,4 кг (5 средне-крупных плодов)

творожный сыр (творог) — примерно 340 г (2% или 4% жирности)

яйца — 2 крупных

итальянские травы — 2 столовые ложки

пшеничная мука — примерно 150 г

масло авокадо (или оливковое) — 3 столовые ложки, для жарки

При желании добавьте немного соли и перца — автор рецепта готовила оладьи из кабачков без них, ориентируясь лишь на вкус итальянских трав.

Как приготовить оладьи из кабачков: шаг за шагом

Натрите кабачки на средних отверстиях терки. После этого тщательно выжмите из них воду руками, работая небольшими порциями — чем меньше жидкости останется, тем более хрустящими получатся оладьи из кабачков.

В большой миске соедините выжатые кабачки, творожный сыр, яйца и итальянские травы. Перемешайте лопаткой до однородности.

Добавьте муку и перемешивайте, пока все не объединится в густое тесто.

Разогрейте большую сковороду на среднем огне и смажьте маслом. Ложкой для мороженого выкладывайте тесто на сковороду и слегка приплюскивайте каждую порцию в форму кружочка. Не перегружайте сковороду — за раз помещается около четырех оладий.

Жарьте 3-4 минуты до золотистой корочки, затем осторожно переверните и жарьте еще 2-3 минуты с другой стороны. Готовые оладьи из кабачков перекладывайте на тарелку и повторяйте с остальным тестом, уменьшая огонь, если сковорода перегревается.

Подавайте оладьи из кабачков теплыми или холодными — со сметаной, соусом дзадзики на основе йогурта или обычным греческим йогуртом. В холодильнике в закрытом контейнере с бумажным полотенцем блюдо хранится 3-4 дня, а в замороженном виде — до трех месяцев.

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