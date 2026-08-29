Мобилизация после 50 лет в Украине остается реальностью: сам по себе возраст не освобождает мужчину от призыва, а решение о месте службы принимают индивидуально.

Правила мобилизации в Украине для мужчин после 50 лет не предусматривают автоматического освобождения от призыва: сам по себе возраст не является основанием для отсрочки или признания непригодным.

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому мужчины от 25 до 60 лет остаются военнообязанными. Мобилизация после 50 лет проходит на общих основаниях: территориальные центры комплектования имеют право вручать повестки и проводить мобилизационные мероприятия в отношении граждан 50+.

Распространенный тезис о том, что всех мужчин после 50 лет якобы направляют исключительно в тыл, не соответствует действительности: такого правила в законе нет. Решение о месте службы принимают индивидуально, учитывая заключение ВВК, военно-учетную специальность, предыдущий опыт и физическое состояние.

В то же время на практике мужчин в возрасте 50+, особенно 55+, действительно нередко привлекают к подразделениям обеспечения, логистики, штабной работы, транспорта, связи и технического сопровождения — туда, где важны опыт и управленческие навыки.

Что решает ВВК

Ключевым документом является заключение военно-врачебной комиссии. Для мужчин старшего возраста это особенно важно, ведь с возрастом чаще выявляют хронические заболевания, сердечно-сосудистые проблемы, нарушения опорно-двигательного аппарата и последствия операций.

Если заключение ВВК не учитывает реальное состояние здоровья, его можно обжаловать в высшей военно-врачебной комиссии или в суде. Для этого следует заранее собирать медицинские заключения, результаты обследований и историю лечения.

Основания для отсрочки

Отдельного перечня льгот для мужчин после 50 лет закон не содержит. Основания для отсрочки остаются такими же, как для других: трое и более детей до 18 лет, уход за лицом с инвалидностью, необходимость постоянного ухода за родственниками, действующее бронирование — в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Предельный возраст пребывания на военной службе составляет 60 лет. Закон разрешает продлить службу добровольно, заключив контракт сроком на один год.

Что делать в спорной ситуации

При сомнениях относительно решения ТЦК или заключения ВВК важно не ограничиваться устными объяснениями: фиксировать документы, подавать письменные заявления и при необходимости обращаться за правовой помощью. Как объясняют юристы, каждая ситуация индивидуальна, поэтому универсальных решений закон не предусматривает.

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