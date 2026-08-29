В Харькове специалистов Ветеранского центра научили правильно подбирать и настраивать вспомогательные средства реабилитации — теперь они смогут квалифицированно помогать ветеранам и людям с инвалидностью.

Помощь для ветеранов в Харьковской области продолжает расширяться — на этот раз специалистов Ветеранского центра Харькова научили правильно подбирать и настраивать средства реабилитации для подопечных.

Тренинг провело Общество Красного Креста Украины на базе КУ «Ветеранский центр Харькова» Харьковского городского совета. Как сообщает издание «Первый Свободный», участники ознакомились с различными видами вспомогательных средств реабилитации (ВСР), принципами их подбора и порядком настройки для безопасного использования.

Что именно изучали специалисты

Тренер Общества Красного Креста Украины Анастасия Воробьева объяснила, что во время занятия разбирали конкретные случаи применения реабилитационных средств. «Мы объясняли, что именно входит в понятие вспомогательных средств реабилитации, как корректно их настраивать и подбирать индивидуально под потребности человека. Разбирались случаи, когда применение разрешено, а когда — нет», — отметила она.

По ее словам, сейчас многие ветераны и люди пожилого возраста нуждаются в таких средствах, поэтому важно распространять информацию о том, где их можно получить и как правильно ими пользоваться.

Практическая ценность для ветеранов

Специалисты по сопровождению ветеранов центра Светлана Калиниченко и Елена Паймолова отметили практическую пользу тренинга. «Мы постоянно общаемся с ветеранами и людьми с инвалидностью, поэтому полученная информация о средствах реабилитации очень нужна и практически применима», — подчеркнула Калиниченко.

Елена Паймолова добавила, что среди подопечных центра есть ветераны и родители ветеранов с инвалидностью, которым необходима такая поддержка: «Это чрезвычайно важная помощь. Мы будем обращаться за поддержкой».

Как ветеранам получить помощь с реабилитационными средствами

Руководитель КУ «Ветеранский центр Харькова» Павел Гикало рассказал, что когда люди обращаются в центр, специалисты теперь могут помочь с настройкой средств реабилитации, подсказать, где их получить и как оформить обращение в Красный Крест. Участники также сами обучаются и приобретают практические навыки.

Директор Департамента по вопросам ветеранской политики Харьковского городского совета Никита Стерин сообщил, что сотрудничество с Обществом Красного Креста Украины будет развиваться и в дальнейшем: недавно городской голова подписал соответствующий меморандум, и тренинг стал одним из первых практических результатов этого соглашения.

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