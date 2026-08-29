Рецепт греческого салата мы уже публиковали — а маринованные огурцы готовятся совсем по-другому и требуют немного больше времени, зато результат хранится в банке несколько месяцев.
Маринованные огурцы — классическая домашняя заготовка, которая пригодится и зимой к мясу, и летом к шашлыку. Главное преимущество этого рецепта в том, что огурцы сначала засаливают сухим способом, а затем заливают ароматным маринадом со специями и укропом — это делает их хрустящими и насыщенными на вкус, намного лучше магазинных гиркинсов и пикулей.
Ингредиенты для маринованных огурцов
- 1 кг мелких огурцов для засолки (или огурцов с пупырышками)
- 85 г морской соли крупного помола
- 1 ст. л. черного перца горошком
- 1 ст. л. семян кориандра
- 1 ст. л. семян желтой горчицы
- 10 бутончиков гвоздики
- несколько кусочков мускатного цвета (по желанию)
- щепотка сушеных хлопьев чили (по желанию)
- 2 лавровых листа
- 700 мл белого винного уксуса плюс 3,5 ст. л.
- 100 г белого сахара
- пучок веточек свежего укропа
Как приготовить маринованные огурцы: пошагово
Нарежьте огурцы палочками или кружочками. Выложите слоями с морской солью крупного помола в большой миске, накройте и оставьте на ночь. Слейте образовавшийся рассол и промойте огурцы под водой.
Для маринада положите все целые специи в небольшую кастрюлю. Обжарьте на слабом огне, пока они не начнут ароматно пахнуть. Хлопья чили добавляйте последними — они быстро подгорают. Добавьте лавровый лист, влейте весь уксус и сахар, дайте сахару полностью раствориться и доведите маринад до легкого кипения. В конце добавьте веточки укропа.
Плотно уложите огурцы в чистые банки, залейте горячим маринадом до самого верха и закрутите крышками. Маринованные огурцы будут готовы к употреблению уже через 2 недели, хотя чем дольше они стоят, тем вкуснее.
Для маринования важно выбрать правильный уксус — кислотность должна быть около 6%, поэтому подходит белый винный или мальтозный уксус, а вот яблочный уксус слишком слабый и лучше подходит для чатни. Также не стоит брать обычную поваренную соль — из-за добавок против слёживания рассол может стать мутным. Перед закупориванием банки обязательно стерилизуют в горячей воде или в духовке, а огурцы полностью погружают в маринад, оставляя несколько сантиметров свободного пространства сверху. В прохладном темном месте закрытые банки с маринованными огурцами хранятся несколько месяцев, хотя стоит помнить, что огурцы — довольно водянистый овощ и могут размягчиться быстрее других заготовок.
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