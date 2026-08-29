Маринованные огурцы по этому рецепту получаются хрустящими и ароматными благодаря специям и свежему укропу — и на вкус намного лучше магазинных гиркинсов и пикулей.

Рецепт греческого салата мы уже публиковали — а маринованные огурцы готовятся совсем по-другому и требуют немного больше времени, зато результат хранится в банке несколько месяцев.

Маринованные огурцы — классическая домашняя заготовка, которая пригодится и зимой к мясу, и летом к шашлыку. Главное преимущество этого рецепта в том, что огурцы сначала засаливают сухим способом, а затем заливают ароматным маринадом со специями и укропом — это делает их хрустящими и насыщенными на вкус, намного лучше магазинных гиркинсов и пикулей.

Ингредиенты для маринованных огурцов

1 кг мелких огурцов для засолки (или огурцов с пупырышками)

85 г морской соли крупного помола

1 ст. л. черного перца горошком

1 ст. л. семян кориандра

1 ст. л. семян желтой горчицы

10 бутончиков гвоздики

несколько кусочков мускатного цвета (по желанию)

щепотка сушеных хлопьев чили (по желанию)

2 лавровых листа

700 мл белого винного уксуса плюс 3,5 ст. л.

100 г белого сахара

пучок веточек свежего укропа

Как приготовить маринованные огурцы: пошагово

Нарежьте огурцы палочками или кружочками. Выложите слоями с морской солью крупного помола в большой миске, накройте и оставьте на ночь. Слейте образовавшийся рассол и промойте огурцы под водой.

Для маринада положите все целые специи в небольшую кастрюлю. Обжарьте на слабом огне, пока они не начнут ароматно пахнуть. Хлопья чили добавляйте последними — они быстро подгорают. Добавьте лавровый лист, влейте весь уксус и сахар, дайте сахару полностью раствориться и доведите маринад до легкого кипения. В конце добавьте веточки укропа.

Плотно уложите огурцы в чистые банки, залейте горячим маринадом до самого верха и закрутите крышками. Маринованные огурцы будут готовы к употреблению уже через 2 недели, хотя чем дольше они стоят, тем вкуснее.

Для маринования важно выбрать правильный уксус — кислотность должна быть около 6%, поэтому подходит белый винный или мальтозный уксус, а вот яблочный уксус слишком слабый и лучше подходит для чатни. Также не стоит брать обычную поваренную соль — из-за добавок против слёживания рассол может стать мутным. Перед закупориванием банки обязательно стерилизуют в горячей воде или в духовке, а огурцы полностью погружают в маринад, оставляя несколько сантиметров свободного пространства сверху. В прохладном темном месте закрытые банки с маринованными огурцами хранятся несколько месяцев, хотя стоит помнить, что огурцы — довольно водянистый овощ и могут размягчиться быстрее других заготовок.

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