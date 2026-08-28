Шарлотка з яблуками готується лише з чотирьох інгредієнтів, а виходить м'якою, соковитою і з хрусткою цукровою скоринкою зверху.

Рецепт яблучного пирога з корицею ми вже публікували — а шарлотка з яблуками готується ще простіше і потребує лише чотирьох інгредієнтів, які завжди є вдома.

Шарлотка з яблуками — це класичний бісквітний пиріг, який готують і в Україні, і в Росії. Секрет цього рецепта в тому, що тісто робиться буквально з трьох складників — яйця, цукор і борошно, а зверху утворюється тонка хрустка цукрова скоринка, яка контрастує з м'якістю бісквіта та соковитістю яблук. Ця версія шарлотки з яблуками готується шарами: тісто чергується з яблучними скибочками, тож фрукти рівномірно розподіляються по всьому пирогу і не осідають на дно.

Інгредієнти для шарлотки з яблуками

яйця великі — 6 шт (кімнатної температури)

цукор білий гранульований — 1 склянка (приблизно 200 г)

борошно пшеничне — 1 склянка (приблизно 120 г)

яблука тверді кислі (Гренні Сміт, Джонаголд, Хоні Крісп або Гала) — 3 середні або великі штуки

борошно для яблук — 2 столові ложки (приблизно 16 г)

цукор для присипання зверху — 3 столові ложки (за бажанням)

мигдальні пластівці — приблизно 50 г (за бажанням, для посипання)

Як приготувати шарлотку з яблуками: покроково

Розігрійте духовку до 175°C, розмістивши решітку посередині. Круглу форму діаметром 23 см застеліть пергаментом або змастіть маслом і присипте борошном, стрясаючи зайве.

У велику миску вибийте 6 яєць і збивайте на високій швидкості кілька хвилин. Поступово, продовжуючи збивати, додайте 1 склянку цукру. Збивайте, доки маса не стане світлою, пишною, а стрічка тіста, що спадає з віночка, не зникає протягом 2-3 секунд.

Тим часом очистіть яблука від шкірки, вийміть серединку і наріжте скибочками завтовшки приблизно 6 мм. Посипте яблучні скибочки 2 столовими ложками борошна і перемішайте, щоб вони рівномірно вкрились. Це допомагає фруктам не осідати на дно під час випікання.

Коли яйця добре збиті, просійте 1 склянку борошна в три етапи прямо в збиту масу, обережно вимішуючи лопаткою після кожного додавання, щоб не втратити пишність тіста.

Викладіть тісто і яблучні скибочки в підготовлену форму трьома шарами, чергуючи бісквітне тісто та яблука, і завершіть шаром яблук. Зверху присипте 2-3 столовими ложками цукру, а за бажанням — мигдальними пластівцями.

Поставте форму на більший протилежний лист, щоб зібрати можливі витікання, і випікайте шарлотку з яблуками приблизно 60 хвилин, або доки зубочистка, вставлена в центр, не вийде сухою. Дістаньте з духовки і дайте охолонути 5 хвилин, потім проведіть тонким ножем по краю форми і обережно переверніть пиріг на решітку для охолодження. Знімайте пергамент і дайте шарлотці повністю охолонути перед нарізанням.

Шарлотку з яблуками найкраще їсти в день приготування — зберігайте її на столі під кришкою для тортів. Якщо любите більше фруктів, зменшіть кількість тіста на третину і візьміть 5 яблук замість трьох — вийде щільніша й соковитіша версія, повністю наповнена яблуками.

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