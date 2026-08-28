Майже 35 тисяч школярів Івано-Франківської громади розпочнуть новий навчальний рік. У мерії повідомили про безоплатне гаряче харчування для всіх учнів, сім академічних ліцеїв, підвищення зарплат учителям та готовність шкіл до можливих відключень електроенергії.

Зміни в школах в Івано-Франківській області стартують уже з 1 вересня — цьогоріч за парти сядуть 2857 першокласників, що на 267 дітей більше, ніж торік. Про ключові нововведення в інтерв'ю виданню «Франківчани» розповіла заступниця Івано-Франківського міського голови — директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко.

Загалом у громаді навчатимуться майже 35 тисяч дітей. Частина закладів працюватиме у дві зміни, усіх учнів мають забезпечити безоплатним гарячим харчуванням, а школи готуються до можливої складної зими та тривалих відключень світла.

Безоплатне харчування для всіх учнів 1–11 класів

З 1 вересня безоплатне гаряче харчування має бути організоване для всіх учнів 1–11 класів. Для дітей та їхніх батьків обіди будуть безкоштовними, однак для міського бюджету це означає суттєве додаткове навантаження. Держава фінансує вартість продуктів, а місто має дофінансувати послуги підприємців, які організовують роботу харчоблоків і приготування їжі.

Окремий виклик — пропускна спроможність шкільних їдалень. Раніше харчувалися не всі учні, тож приміщення не були розраховані на таку кількість дітей. У школі, де навчаються дві тисячі учнів, навіть розсадити в їдальні 500 дітей одночасно — це вже масштаб великого весілля, зазначила Дротянко.

У 25 закладах додаткові приміщення переобладнали під їдальні: десь використали вільні кабінети, десь — частину коридору. Встановлюють столи й стільці, облаштовують місця для миття рук, організовують прибирання та обіг посуду. Діти їстимуть у різний час: першокласники — раніше, середня школа — дещо пізніше, старшокласники — після них.

Початок вересня стане випробувальним періодом. «Ми побачимо, скільки дітей фактично харчуватимуться, як школи справлятимуться з навантаженням. Важливо вести точний облік і контролювати процес, щоб бюджетні кошти використовували раціонально, а продукти та готові порції не викидали», — наголосила Вікторія Дротянко. Місто також і надалі дофінансовуватиме харчування дітей пільгових категорій.

Сім академічних ліцеїв і перехід до 12-річної школи

У 2027 році стартує реформа старшої профільної школи, і громада вже готується до переходу від 11-річного до 12-річного навчання. Учні, які пішли до першого класу у 2017 році, навчатимуться 12 років, а ті, хто розпочав у 2016-му, завершать школу після 11 класу.

Навесні департамент освіти провів зустрічі в кожному закладі, де батькам і дітям пояснили можливі освітні маршрути після дев'ятого класу: вступ до закладу професійної освіти, коледжу або продовження навчання в десятому класі. Для учнів перехідного періоду зберегли можливість навчатися у своєму закладі зі своїми вчителями та однокласниками.

Станом на кінець серпня в громаді сформовано сім академічних ліцеїв, у яких навчатимуться учні 10–12 класів. За попередніми розрахунками, цього достатньо — орієнтувалися на тенденцію останніх років, коли приблизно половина дев'ятикласників продовжує навчання в школі. Потрібно забезпечити близько 1500 учнівських місць — це приблизно 60 класів. Водночас мережа не є сталою: за потреби її можна розширювати залежно від кількості учнів і розвитку окремих мікрорайонів.

Зарплати вчителів та кадровий дефіцит

Уряд анонсував підвищення заробітних плат педагогам на 20% із 1 вересня. Водночас кадровий дефіцит залишається відчутним — бракує і педагогів, і технічних працівників. «Практично в кожному закладі, який має кадрову автономію, час від часу з'являються вакансії», — зазначила Дротянко.

Ситуація дуже індивідуальна: в одному закладі не можуть знайти вчителя інформатики, в іншому — біології, а десь найбільша проблема з технічним персоналом. Вакансії постійно публікують на сайті департаменту освіти, також можна звернутися безпосередньо до керівника школи. Заповнення вакансій напряму залежить від рівня зарплати, і сподівання покладають на анонсоване підвищення.

Укриття та підготовка до зими

Кожен заклад освіти громади — школа, дитячий садок, заклад позашкільної чи професійно-технічної освіти — має укриття або доступ до нього. Наразі комісії у складі представників ДСНС, Держпродспоживслужби та департаменту освіти завершують перевірки. У деяких закладах ще є зауваження щодо чистоти, меблів чи облаштування приміщень — керівники повинні усунути їх до 1 вересня.

Шкільні укриття позначені на мапі, тож у позанавчальний час ними можуть користуватися й мешканці прилеглих будинків. Ідеться про вечірні, нічні та ранкові години, коли в школі немає дітей. Відповідальна особа відкриває укриття, а після завершення тривоги оглядає і готує його до наступного навчального дня.

Щодо підготовки до можливих відключень електроенергії, кожен заклад освіти має генератор. Однак він не здатний повністю забезпечити опалення всієї школи, роботу харчоблоку, їдальні та освітлення кожного класу. Деякі заклади додатково придбали інверторні системи, а ліцей №15 встановив на даху сонячні панелі — вони допомагають підтримувати освітлення та інтернет, зокрема в укритті.

Що потрібно знати батькам перед 1 вересня

У 24 закладах громади навчання відбуватиметься у дві зміни, тому розклад уроків може відрізнятися — його варто уточнити безпосередньо у своїй школі. Безоплатне гаряче харчування поширюється на всіх учнів 1–11 класів, жодних додаткових заяв чи документів для цього подавати не потрібно. Для дітей пільгових категорій місто зберігає додаткове дофінансування. Остаточну картину щодо кількості учнів департамент освіти матиме приблизно 10 вересня — частина родин може виїхати або обрати сімейну форму навчання.

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