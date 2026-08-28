Почти 35 тысяч школьников Ивано-Франковской общины начнут новый учебный год. В мэрии сообщили о бесплатном горячем питании для всех учеников, семи академических лицеях, повышении зарплат учителям и готовности школ к возможным отключениям электроэнергии.

Изменения в школах в Ивано-Франковской области стартуют уже с 1 сентября — в этом году за парты сядут 2857 первоклассников, что на 267 детей больше, чем в прошлом году. О ключевых нововведениях в интервью изданию «Франкивчаны» рассказала заместительница Ивано-Франковского городского головы — директор департамента образования и науки Виктория Дротянко.

Всего в общине будут учиться почти 35 тысяч детей. Часть заведений будет работать в две смены, всех учеников должны обеспечить бесплатным горячим питанием, а школы готовятся к возможной сложной зиме и длительным отключениям света.

Бесплатное питание для всех учеников 1–11 классов

С 1 сентября бесплатное горячее питание должно быть организовано для всех учеников 1–11 классов. Для детей и их родителей обеды будут бесплатными, однако для городского бюджета это означает существенную дополнительную нагрузку. Государство финансирует стоимость продуктов, а город должен дофинансировать услуги предпринимателей, которые организовывают работу пищеблоков и приготовление пищи.

Отдельный вызов — пропускная способность школьных столовых. Раньше питались не все ученики, поэтому помещения не были рассчитаны на такое количество детей. В школе, где учатся две тысячи учеников, даже рассадить в столовой 500 детей одновременно — это уже масштаб большой свадьбы, отметила Дротянко.

В 25 заведениях дополнительные помещения переоборудовали под столовые: где-то использовали свободные кабинеты, где-то — часть коридора. Устанавливают столы и стулья, обустраивают места для мытья рук, организовывают уборку и оборот посуды. Дети будут есть в разное время: первоклассники — раньше, средняя школа — несколько позже, старшеклассники — после них.

Начало сентября станет испытательным периодом. «Мы увидим, сколько детей фактически будут питаться, как школы будут справляться с нагрузкой. Важно вести точный учет и контролировать процесс, чтобы бюджетные средства использовали рационально, а продукты и готовые порции не выбрасывали», — подчеркнула Виктория Дротянко. Город также и в дальнейшем будет дофинансировать питание детей льготных категорий.

Семь академических лицеев и переход к 12-летней школе

В 2027 году стартует реформа старшей профильной школы, и община уже готовится к переходу от 11-летнего к 12-летнему обучению. Ученики, пошедшие в первый класс в 2017 году, будут учиться 12 лет, а те, кто начал в 2016-м, завершат школу после 11 класса.

Весной департамент образования провел встречи в каждом заведении, где родителям и детям объяснили возможные образовательные маршруты после девятого класса: поступление в заведение профессионального образования, колледж или продолжение обучения в десятом классе. Для учеников переходного периода сохранили возможность учиться в своем заведении со своими учителями и одноклассниками.

По состоянию на конец августа в общине сформировано семь академических лицеев, в которых будут учиться ученики 10–12 классов. По предварительным расчетам, этого достаточно — ориентировались на тенденцию последних лет, когда примерно половина девятиклассников продолжает обучение в школе. Нужно обеспечить около 1500 ученических мест — это примерно 60 классов. При этом сеть не является неизменной: при необходимости ее можно расширять в зависимости от количества учеников и развития отдельных микрорайонов.

Зарплаты учителей и кадровый дефицит

Правительство анонсировало повышение заработных плат педагогам на 20% с 1 сентября. В то же время кадровый дефицит остается ощутимым — не хватает и педагогов, и технических работников. «Практически в каждом заведении, имеющем кадровую автономию, время от времени появляются вакансии», — отметила Дротянко.

Ситуация очень индивидуальна: в одном заведении не могут найти учителя информатики, в другом — биологии, а где-то самая большая проблема с техническим персоналом. Вакансии постоянно публикуют на сайте департамента образования, также можно обратиться непосредственно к руководителю школы. Заполнение вакансий напрямую зависит от уровня зарплаты, и надежды возлагают на анонсированное повышение.

Укрытия и подготовка к зиме

Каждое учебное заведение общины — школа, детский сад, заведение внешкольного или профессионально-технического образования — имеет укрытие или доступ к нему. Сейчас комиссии в составе представителей ГСЧС, Госпродпотребслужбы и департамента образования завершают проверки. В некоторых заведениях еще есть замечания по чистоте, мебели или обустройству помещений — руководители должны устранить их до 1 сентября.

Школьные укрытия обозначены на карте, поэтому во внеучебное время ими могут пользоваться и жители прилегающих домов. Речь идет о вечерних, ночных и утренних часах, когда в школе нет детей. Ответственное лицо открывает укрытие, а после завершения тревоги осматривает и готовит его к следующему учебному дню.

Что касается подготовки к возможным отключениям электроэнергии, каждое учебное заведение имеет генератор. Однако он не способен полностью обеспечить отопление всей школы, работу пищеблока, столовой и освещение каждого класса. Некоторые заведения дополнительно приобрели инверторные системы, а лицей №15 установил на крыше солнечные панели — они помогают поддерживать освещение и интернет, в том числе в укрытии.

Что нужно знать родителям перед 1 сентября

В 24 заведениях общины обучение будет проходить в две смены, поэтому расписание уроков может отличаться — его стоит уточнить непосредственно в своей школе. Бесплатное горячее питание распространяется на всех учеников 1–11 классов, никаких дополнительных заявлений или документов для этого подавать не нужно. Для детей льготных категорий город сохраняет дополнительное дофинансирование. Окончательную картину по количеству учеников департамент образования будет иметь примерно 10 сентября — часть семей может выехать или выбрать семейную форму обучения.

Также Politeka сообщала, повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области: какие суммы придется отдать с 1 октября.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковске: решение принято, как вырастет цена.