Рецепт борща мы уже публиковали — а овощное рагу готовится совсем иначе и не требует варки бульона.

Овощное рагу — это универсальное блюдо, которое можно готовить из любых сезонных овощей, а этот вариант навеян марокканской кухней: здесь сочетаются сладкий апельсиновый сок, тёплые специи и хрустящие орехи. Главное преимущество рецепта — он полностью вегетарианский, готовится в одной кастрюле и не требует духовки, а благодаря нуту и чечевице рагу получается очень сытным даже без мяса.

Ингредиенты для овощного рагу

  • 1 ст. л. рафинированного масла (можно рапсовое или оливковое)
  • 1 средняя луковица, очищенная и тонко нарезанная
  • 2 тонких порея, обрезанных и нарезанных крупными кусочками
  • 2 крупных зубчика чеснока, очищенных и тонко нарезанных
  • 2 ч. л. молотого кориандра
  • 2 ч. л. молотого кумина
  • ½ ч. л. сушёных хлопьев чили
  • ¼ ч. л. молотой корицы
  • 400 г консервированных измельчённых томатов
  • 1 красный перец, без семян, нарезанный кусочками
  • 1 жёлтый перец, без семян, нарезанный кусочками
  • 400 г консервированного нута, промытого и процеженного
  • 100 г сухой красной чечевицы
  • 375 г сладкого картофеля (батата), очищенного и нарезанного кусочками
  • сок 1 крупного апельсина плюс цедра, тонко срезанная овощечисткой
  • 50 г смешанных орехов (бразильский, лесной, пекан, грецкий), обжаренных и измельчённых
  • ½ небольшого пучка кориандра, измельчённого, для подачи
  • натуральный йогурт для подачи (по желанию)

Как приготовить овощное рагу: шаг за шагом

Разогрейте масло в большой кастрюле или сковороде с высокими бортами и обжаривайте лук и порей 10-15 минут, периодически помешивая, до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте ещё 2 минуты.

Всыпьте молотый кориандр, кумин, чили и корицу. Готовьте 2 минуты, помешивая. Приправьте большим количеством чёрного перца. Добавьте измельчённые томаты, перец, нут, чечевицу, батат, апельсиновую цедру и сок, половину орехов и 400 мл воды. Доведите до кипения и варите 15 минут, при необходимости подливая немного воды, если рагу кажется слишком густым, до мягкости картофеля, но не разваривания.

Снимите кастрюлю с огня и разложите рагу по тарелкам. Посыпьте кориандром и оставшимися орехами, по желанию добавьте ложку йогурта.

Овощное рагу хорошо хранится в холодильнике несколько дней и даже лучше на вкус на второй день, когда специи успевают раскрыться. Блюдо можно замораживать порционно, а подавать лучше всего с тёплыми лепёшками или хлебом, чтобы было чем собрать соус с тарелки.

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