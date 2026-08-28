Овощное рагу по этому рецепту готовят с марокканскими специями, апельсином и орехами — это делает блюдо неожиданно ароматным и сытным благодаря нуту и чечевице.

Рецепт борща мы уже публиковали — а овощное рагу готовится совсем иначе и не требует варки бульона.

Овощное рагу — это универсальное блюдо, которое можно готовить из любых сезонных овощей, а этот вариант навеян марокканской кухней: здесь сочетаются сладкий апельсиновый сок, тёплые специи и хрустящие орехи. Главное преимущество рецепта — он полностью вегетарианский, готовится в одной кастрюле и не требует духовки, а благодаря нуту и чечевице рагу получается очень сытным даже без мяса.

Ингредиенты для овощного рагу

1 ст. л. рафинированного масла (можно рапсовое или оливковое)

1 средняя луковица, очищенная и тонко нарезанная

2 тонких порея, обрезанных и нарезанных крупными кусочками

2 крупных зубчика чеснока, очищенных и тонко нарезанных

2 ч. л. молотого кориандра

2 ч. л. молотого кумина

½ ч. л. сушёных хлопьев чили

¼ ч. л. молотой корицы

400 г консервированных измельчённых томатов

1 красный перец, без семян, нарезанный кусочками

1 жёлтый перец, без семян, нарезанный кусочками

400 г консервированного нута, промытого и процеженного

100 г сухой красной чечевицы

375 г сладкого картофеля (батата), очищенного и нарезанного кусочками

сок 1 крупного апельсина плюс цедра, тонко срезанная овощечисткой

50 г смешанных орехов (бразильский, лесной, пекан, грецкий), обжаренных и измельчённых

½ небольшого пучка кориандра, измельчённого, для подачи

натуральный йогурт для подачи (по желанию)

Как приготовить овощное рагу: шаг за шагом

Разогрейте масло в большой кастрюле или сковороде с высокими бортами и обжаривайте лук и порей 10-15 минут, периодически помешивая, до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте ещё 2 минуты.

Всыпьте молотый кориандр, кумин, чили и корицу. Готовьте 2 минуты, помешивая. Приправьте большим количеством чёрного перца. Добавьте измельчённые томаты, перец, нут, чечевицу, батат, апельсиновую цедру и сок, половину орехов и 400 мл воды. Доведите до кипения и варите 15 минут, при необходимости подливая немного воды, если рагу кажется слишком густым, до мягкости картофеля, но не разваривания.

Снимите кастрюлю с огня и разложите рагу по тарелкам. Посыпьте кориандром и оставшимися орехами, по желанию добавьте ложку йогурта.

Овощное рагу хорошо хранится в холодильнике несколько дней и даже лучше на вкус на второй день, когда специи успевают раскрыться. Блюдо можно замораживать порционно, а подавать лучше всего с тёплыми лепёшками или хлебом, чтобы было чем собрать соус с тарелки.

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