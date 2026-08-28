Сырники с яблоком и корицей готовятся так же быстро, как обычные, но благодаря фруктовой нотке и содовому 'шипению' получаются особенно легкими и пышными. Подавайте их теплыми с джемом и сметаной — и о завтраке еще долго будут вспоминать.

Рецепт блинчиков с вкусной начинкой мы уже публиковали — а сырники готовятся совсем по-другому: вместо тонкого теста здесь основа из кисломолочного сыра, которая после жарки становится нежной и пышной внутри и хрустящей снаружи.

Сырники — один из самых популярных завтраков: простые, сытные и быстрые в приготовлении. Этот вариант с яблоком и корицей — приятная вариация классики: фрукт добавляет сочности, а сода с уксусом делают сырники особенно легкими и воздушными, поэтому они хорошо держат форму на сковороде и не расползаются.

Ингредиенты для сырников

кисломолочный сыр (творог) — примерно 450 г, домашний или магазинный;

яйца — 4 крупных;

пшеничная мука — примерно 90 г (для теста) + примерно 60 г (для обваливания);

сахар — 3 столовые ложки;

соль — 1/2 чайной ложки;

корица — 1/2 чайной ложки;

пищевая сода — 1 чайная ложка;

белый уксус — 1 чайная ложка;

яблоко среднего размера — 1 шт., очищенное от кожуры и сердцевины, мелко нарезанное (примерно 1,5 стакана нарезанных кубиков);

рафинированное масло (легкое оливковое, рапсовое или подсолнечное) — для жарки.

Как приготовить сырники: пошагово

В большой миске смешайте кисломолочный сыр, яйца, муку (примерно 90 г), сахар, соль и корицу. Воспользуйтесь миксером на средней скорости и перемешивайте лишь до однородности — не нужно взбивать долго.

В небольшой миске соедините соду с уксусом — смесь начнет шипеть. Сразу влейте её в тесто для сырников и перемешайте до однородности. Далее лопаткой вмешайте нарезанное яблоко. Тесто немного загустеет, пока стоит.

Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на средне-низком огне и добавьте 2-3 столовые ложки масла.

В неглубокую миску насыпьте муку для обваливания (примерно 60 г). Выкладывайте тесто по одной полной столовой ложке, обваляйте каждый будущий сырник в муке, слегка перекладывая из руки в руку, чтобы убрать лишнюю муку.

Обжаривайте сырники в разогретом масле на средне-низком огне примерно по 3 минуты с каждой стороны. Переворачивайте, когда на поверхности начнут появляться маленькие пузырьки. Готовые сырники переложите на тарелку и подавайте теплыми.

Подавайте сырники с яблоком щедро политыми джемом и сметаной — именно такое сочетание раскрывает вкус блюда лучше всего. Готовые сырники можно хранить в холодильнике до двух дней и разогревать на сухой сковороде, а если хочется вариаций — замените яблоко грушей или добавьте немного ванили в тесто.

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