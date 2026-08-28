Брауни с чизкейком — это десерт, который сочетает влажный шоколадный брауни и легкую сырную начинку с едва заметной кислинкой, а замесить основу можно буквально за пять минут.

Морковный торт мы уже публиковали — а брауни с чизкейком готовится совершенно иначе и не требует духовки для крема, только для самого коржа.

Брауни — это классический американский десерт: плотный, влажный шоколадный коржик с насыщенным вкусом какао. В этом варианте брауни дополняют слоем чизкейка — сливочно-сырного крема, который выливают сверху и смешивают с брауни красивыми разводами. Получается два десерта в одном: шоколадная плотность брауни и легкая кислинка чизкейка. Главное преимущество рецепта — скорость: тесто для брауни и начинка для чизкейка готовятся буквально за несколько минут, а остальную работу делает духовка.

Ингредиенты для брауни с чизкейком

Для брауни:

молочный шоколад (в каплях или измельченный) — 350 г (не заменяйте на черный шоколад)

сливки — 240 мл (горячие, почти кипящие)

яйцо — 1 шт.

ванильный экстракт — 5 мл (1 ч. л.)

пшеничная мука — примерно 40 г

разрыхлитель — щепотка (примерно 1 г)

Для чизкейка:

сливочный сыр (creamcheese) — примерно 115 г

яичный желток — 1 шт.

ванильный экстракт — 5-10 мл

сахар — 2 ст. л. (примерно 25 г)

сливки — 2 ст. л. (примерно 30 мл)

Дополнительно: черный шоколад (капли или измельченный) — примерно 45 г для присыпки сверху.

Как приготовить брауни с чизкейком: пошагово

Горячие сливки (240 мл, почти кипящие) вылейте на молочный шоколад и дайте постоять 1-2 минуты, после чего перемешайте венчиком до однородности.

Добавьте яйцо и ванильный экстракт, еще раз перемешайте до гладкой массы. Затем всыпьте муку и разрыхлитель, перемешайте только до соединения ингредиентов — тесто для брауни готово, отложите его.

Для чизкейка соедините яичный желток, сливочный сыр, ванильный экстракт и сахар, перемешайте до однородности. Добавьте сливки и еще раз хорошо перемешайте.

Переложите начинку для чизкейка в пакет с застежкой, срежьте уголок. Тесто для брауни вылейте в смазанную форму примерно 20х20 см. Выдавите начинку для чизкейка зигзагами по всей поверхности брауни, а затем ножом или вилкой проведите перпендикулярные линии, чтобы получить мраморный узор.

Присыпьте сверху измельченным черным шоколадом. Выпекайте брауни с чизкейком в разогретой до 175°C духовке примерно 30-35 минут, повернув форму на половине времени для равномерной пропекания.

Готовый брауни с чизкейком достаньте из духовки и дайте остыть до комнатной температуры, прежде чем резать на порции — так слой чизкейка стабилизируется и срезы будут чистыми.

Нарежьте брауни с чизкейком на 9-16 квадратных порций, в зависимости от желаемого размера. Десерт хорошо хранится в плотно закрытом контейнере, а также подходит для заморозки — до двух недель, если кусочки хорошо обернуть.

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