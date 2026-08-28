Накануне 1 сентября полиция и СБУ предупреждают о попытках вербовки школьников во Львовской области: за два года во Львове зафиксировали по меньшей мере четыре дела, где подростков привлекали к поджогам автомобилей и попыткам терактов.

Перед новым учебным годом во Львовской области вопрос безопасности школьников выходит на первый план: 1 сентября дети вернутся за парты, а вместе с ними — телефоны, Telegram, онлайн-игры и предложения заработать «без лишних вопросов».



За два года во Львове правоохранители зафиксировали по меньшей мере четыре дела, в которых российские спецслужбы привлекали подростков к поджогам и попыткам терактов.

Задание, которое сначала похоже на игру

Вербовка редко начинается со слов о диверсии или российских спецслужбах. Подростку предлагают «подработку»: сфотографировать здание, перенести пакет или выполнить простой «квест». После первого согласия задания усложняют, а когда ребенок пытается отказаться — в ход идут угрозы, шантаж или уже собранные о нем данные.

Старший оперуполномоченный управления противодействия киберпреступлениям во Львовской области Валерия Ивкова отмечает: на первом месте по уровню опасности — ресурсы с «легким заработком», через которые злоумышленники привлекают подростков к противоправным, а иногда уголовно наказуемым действиям, подавая их как игру или квест. Рядом с вербовкой остаются опасные челленджи, кибербуллинг, выманивание интимных фото и доксинг — обнародование персональных данных.

Четыре дела во Львове за два года

Публичные сообщения полиции и Службы безопасности Украины показывают, как быстро «простое задание» может дойти от фото или поджога до взрывчатки. В июле 2024 года во Львове задержали 17-летнего и 18-летнего местных жителей, которые через Telegram получали указания поджигать автомобили военнослужащих. Речь шла о трех поджогах: Mitsubishi Pajero, Jeep Grand Cherokee и Volkswagen Crafter. В январе 2025 года 18-летнего организатора приговорили к пяти годам лишения свободы.

В апреле 2025 года задержали двух учащихся профессионального училища — 17-летнего жителя Тернопольщины и 18-летнего жителя Запорожья, которые по заданию из Telegram-каналов поджигали релейные шкафы «Укрзализныци» и снимали результат на видео для куратора. В сентябре 2025 года СБУ сообщила еще о двух попытках терактов: 4 сентября задержали 17-летнего парня из Днепропетровщины и 16-летнюю девушку из Черкасщины, которые закладывали самодельное взрывное устройство под авто военного, а через шесть дней — двух львовян 14 и 15 лет, которые спрятали взрывчатку в цветочном горшке у входа в дом военнослужащего.

Что изменится в школах с нового учебного года

Для школ безопасность 1 сентября уже не ограничивается укрытием и проверкой людей на входе: часть риска приходит в класс вместе с телефоном ученика. Заблокировать все опасные сообщения школа не может, но может научить ребенка распознавать схему. Директор департамента образования и науки Львовской ОВА Олег Паска рассказал, что системную работу по кибербезопасности в области начали еще до полномасштабной войны — с удаления российского программного обеспечения, а затем организовали тренинги и мастер-классы для учителей и руководителей школ.

Во Львовской области также проводят кибермарафон, где педагогам и школьникам объясняют разные виды цифровых угроз. При департаменте действует кризисный комитет, а киберполиция проводит в школах занятия по кибергигиене, онлайн-мошенничеству и безопасному поведению в сети, в частности в рамках проекта «Брама». С января 2026 года школы также имеют рекомендации МОН по фильтрации вредоносного контента: защита на уровне интернет-провайдера, настройка школьной сети (DNS-фильтрация, безопасный поиск) и родительский контроль на устройствах.

Сигналы, которые не стоит списывать на «подростковый возраст»

МОН и правоохранители советуют взрослым обращать внимание, если у ребенка вдруг появились деньги или новые вещи, он скрывает непонятную переписку или получает просьбы что-то сфотографировать, забрать из схрона или отнести по указанному адресу. Насторожить должны и резкие изменения поведения: тревожность после сообщений, страх, избегание разговоров, ночные выходы из дома. Отдельный сигнал — разговор о «легком заработке» без понятного работодателя или объяснения, за что платят.

Вербовщики могут убеждать несовершеннолетних, что из-за возраста им ничего не грозит. Это неправда: уголовная ответственность за ряд тяжких преступлений, в частности умышленное повреждение имущества и диверсию, может наступать с 14 лет.

Что делать, если ребенку уже написали

Главная помощь от родителей и учителей — доверительные отношения, а не допрос или угроза забрать телефон. Если ребенок уже ответил, отправил фото или согласился на первое задание, это не значит, что помощи больше нет: чем раньше о ситуации узнают взрослые и правоохранители, тем больше шансов остановить следующее задание.

Не удаляйте переписку и не блокируйте аккаунт до фиксации доказательств: сохраните скриншоты сообщений, ссылки на профили и каналы, никнеймы, ID пользователей, номера телефонов и платежные реквизиты. Не выполняйте новых указаний и не пытайтесь самостоятельно «разоблачить» куратора. Если в сообщениях есть задание забрать пакет или подойти к авто, военному объекту или железной дороге — не трогайте подозрительные предметы, отойдите на безопасное расстояние и звоните 102.

О попытке вербовки можно сообщить через систему электронных обращений киберполиции или на горячую линию 0 800 505 170. Телефон доверия СБУ — 0 800 501 482, короткий номер — 1516.

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