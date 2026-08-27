Супермаркеты АТБ, «Сильпо» и «Варус» в Днепре продолжают работать во время воздушных тревог, но меняют режим обслуживания. Объясняем, как магазины действуют во время сирены и куда сопровождают посетителей.

Подорожание проезда в Днепропетровской области с 26 августа — не единственное изменение, к которому стоит быть готовыми жителям региона. Во время воздушной тревоги супермаркеты АТБ, «Сильпо» и «Варус» в Днепре меняют привычный режим работы, но не прекращают обслуживание населения.

Как сообщает портал DMKD.DP.UA, персонал магазинов оперативно реагирует на объявление тревоги. Обслуживание клиентов временно приостанавливают, чтобы обеспечить безопасность всех, кто находится в помещении. Вход в торговый зал на время воздушной угрозы ограничивают или полностью закрывают.

После отмены сигнала тревоги магазины возобновляют работу в обычном режиме. Это значит, что покупателям, оказавшимся внутри во время сирены, не обязательно выбегать на улицу — сотрудники сопровождают посетителей к защитным сооружениям или ближайшим безопасным местам.

Для быстрого информирования людей в супермаркетах задействованы внутренние системы оповещения, которые сообщают клиентам и сотрудникам о начале тревоги одновременно. Кроме того, магазины поддерживают постоянную связь с местными службами безопасности, чтобы координировать действия в случае обострения ситуации.

Несмотря на возможные временные паузы в работе, сети стараются, чтобы продукты питания, медикаменты и другие необходимые товары были доступны и до тревоги, и после нее. Товарные запасы пополняют своевременно, чтобы удовлетворить потребности жителей в критический период.

Что делать покупателям во время тревоги

Если вы оказались в супермаркете, когда прозвучала сирена, не паникуйте и не пытайтесь выбежать на улицу самостоятельно. Дождитесь указаний персонала: сотрудники магазина проводят вас в укрытие или безопасное место. После отбоя тревоги работа магазина возобновляется, и вы можете продолжить покупки.

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