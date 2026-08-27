Чебуреки по этому рецепту готовят не из традиционного теста, а из готовых тортилий с начинкой из индейки — это намного более быстрый вариант любимого блюда, с которым справится даже начинающий кулинар.

медовик со сметанным кремом мы уже публиковали — а сегодня расскажем о чебуреках, жареных пирожках с мясной начинкой, которые очень любят в славянской кухне. Классический вариант готовят из тонкого теста, которое раскатывают вручную, и это занимает немало времени. В этом рецепте тесто заменили готовыми тортильями, а фарш из говядины или баранины — на индейку, поэтому чебуреки получаются легче и готовятся значительно быстрее, без долгого замешивания теста.

Такой подход не претендует на аутентичность, но результат все равно получается очень вкусным: хрустящая оболочка и сочная мясная начинка внутри — именно то, за что мы любим чебуреки.

Ингредиенты для чебуреков

фарш из индейки — приблизительно 900 г;

лук желтый — 2 средние или крупные головки;

соль — 2 чайные ложки;

черный перец — 1/2 чайной ложки;

тонкие тортильи (сырые, необжаренные) — 38-40 штук, в зависимости от того, насколько щедро наполнять;

масло без запаха для жарки — столько, чтобы покрыть дно сковороды.

Как приготовить чебуреки: пошагово

Очистите лук и нарежьте крупными кусками, а затем измельчите в блендере или кухонном комбайне до консистенции яблочного пюре.

Добавьте к фаршу из индейки 2 чайные ложки соли и 1/2 чайной ложки черного перца, перемешайте. Затем введите измельченный лук — не пугайтесь, что его кажется много: во время перемешивания он полностью «исчезает» в мясе, отдавая фаршу сочность.

Выложите полную столовую ложку мясной начинки на половину тортильи, отступив примерно 2-3 см от края, чтобы потом было чем скрепить.

Смочите края тортильи холодной водой по всему периметру. Сложите тортилью пополам и плотно скрепите края, прижимая их зубцами вилки.

Разогрейте большую сковороду с маслом, которого должно быть достаточно, чтобы покрыть дно, на средне-высоком огне. Когда масло разогреется (чебуреки должны начинать шипеть, как только попадут на сковороду), кладите по два чебурека сразу и обжаривайте по 3 минуты с каждой стороны. Если заметили, что они подгорают слишком быстро, уменьшите огонь — важно держать по 3 минуты с каждой стороны, чтобы мясо успело полностью пропечься.

Готовые чебуреки переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Подавайте чебуреки теплыми — они самые вкусные сразу после жарки, когда оболочка еще хрустящая. Этот рецепт легко уменьшить вдвое, если готовите на небольшую семью, а начинку можно разнообразить, добавив немного зелени или других специй по вкусу.

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