Маринованные огурцы по этому рецепту получаются хрустящими и ароматными благодаря смеси укропа, горчичных семян и куркумы, а готовятся они без длительного кипячения овощей.

Салат с маринованными белыми грибами и луком мы уже публиковали — а маринованные огурцы готовятся по совершенно другому принципу, хотя тоже не обходятся без уксуса и настаивания.

Маринованные огурцы с укропом и специями — это быстрая домашняя заготовка, которая не требует варки самих огурцов и сохраняет их хрусткость. В отличие от классического засаливания в рассоле, здесь овощи сначала выдерживают в соли для удаления лишней влаги, а затем заливают горячим маринадом из уксуса, сахара и специй. Такой рецепт особенно ценят за то, что готовые маринованные огурцы получаются хрустящими, промаринованными ровно столько, сколько нужно, и имеют яркий вкус благодаря кориандру, горчичным семенам и куркуме.

Ингредиенты для маринованных огурцов

огурцы среднего размера — 3 шт.;

лук крупный — 1 шт., тонко нарезанный;

морская соль (хлопья) — 85 г (важно: обычная поваренная соль не подойдет, огурцы получатся несъедобными);

яблочный уксус — 500 мл;

сахар — 250 г;

семена кориандра — 1 ч. л.;

горчичные семена (желтые) — 2 ч. л.;

черный перец горошком — 1 ч. л.;

куркума молотая — 1 ч. л.;

укроп — небольшой пучок.

Из этого количества ингредиентов получится примерно 3 банки объемом 450 г каждая.

Как приготовить маринованные огурцы: пошагово

Огурцы вымойте, разрежьте вдоль пополам и удалите ложкой семена. Каждую половинку нарежьте кусочками длиной с палец, а затем — полосками толщиной примерно 5 мм. Смешайте огурцы с луком и солью в большой миске, накройте и оставьте на ночь, чтобы вышла лишняя влага.

На следующий день слейте выделившийся сок, промойте овощи холодной водой и хорошо обсушите. В большой кастрюле соедините уксус, сахар и все специи, подогрейте на слабом огне, пока сахар полностью растворится. Проварите маринад примерно 5 минут, чтобы специи раскрыли аромат.

Добавьте в маринад огурцы с луком и доведите до бурного кипения на сильном огне, время от времени помешивая. Кипятите ровно 1 минуту, после чего снимите кастрюлю с огня. Разорвите руками укроп и добавьте к овощам, а затем плотно разложите маринованные огурцы по стерилизованным банкам, следя, чтобы не осталось воздушных пузырьков.

Готовые банки с маринованными огурцами храните в прохладном темном месте до момента подачи. Такие маринованные огурцы прекрасно сочетаются с мясными блюдами и сыром, а еще их часто дарят в качестве домашнего гостинца в красивой банке.

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