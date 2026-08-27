Салат з маринованими білими грибами та цибулею ми вже публікували — а мариновані огірки готуються за зовсім іншим принципом, хоч і теж не обходяться без оцту та настоювання.
Мариновані огірки з кропом і спеціями — це швидка домашня заготовка, яка не вимагає варіння самих огірків і зберігає їхню хрумкість. На відміну від класичного засолювання в розсолі, тут овочі спочатку витримують у солі для видалення зайвої вологи, а потім заливають гарячим маринадом із оцту, цукру та спецій. Такий рецепт особливо цінують за те, що готові мариновані огірки виходять хрусткими, промаринованими рівно стільки, скільки потрібно, і мають яскравий смак завдяки коріандру, гірчичному насінню та куркумі.
Інгредієнти для маринованих огірків
- огірки середнього розміру — 3 шт.;
- цибуля велика — 1 шт., тонко нарізана;
- морська сіль (пластівці) — 85 г (важливо: звичайна кухонна сіль не підійде, огірки вийдуть неїстівними);
- яблучний оцет — 500 мл;
- цукор — 250 г;
- насіння коріандру — 1 ч. л.;
- гірчичне насіння (жовте) — 2 ч. л.;
- чорний перець горошком — 1 ч. л.;
- куркума мелена — 1 ч. л.;
- кріп — невеликий пучок.
Із цієї кількості інгредієнтів вийде приблизно 3 банки об’ємом 450 г кожна.
Як приготувати мариновані огірки: покроково
Огірки вимийте, розріжте вздовж навпіл і виберіть ложкою насіння. Кожну половинку наріжте шматочками довжиною з палець, а потім — смужками завтовшки приблизно 5 мм. Змішайте огірки з цибулею та сіллю у великій мисці, накрийте і залиште на ніч, щоб вийшла зайва волога.
Наступного дня злийте сік, що виділився, промийте овочі холодною водою і добре обсушіть. У великій каструлі з’єднайте оцет, цукор і всі спеції, підігрійте на слабкому вогні, поки цукор повністю розчиниться. Проваріть маринад приблизно 5 хвилин, щоб спеції розкрили аромат.
Додайте до маринаду огірки з цибулею і доведіть до бурного кипіння на сильному вогні, час від часу перемішуючи. Кип’ятіть рівно 1 хвилину, після чого зніміть каструлю з вогню. Розірвіть руками кріп і додайте до овочів, а потім щільно розкладіть мариновані огірки по стерилізованих банках, стежачи, щоб не залишилося повітряних бульбашок.
Готові банки з маринованими огірками зберігайте в прохолодному темному місці до моменту подачі. Такі мариновані огірки чудово поєднуються з м’ясними стравами та сиром, а ще їх часто дарують як домашній гостинець у гарній банці.
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