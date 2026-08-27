Зміна графіку поїздів в Одеській області — лише частина ширшої картини. Після нічної атаки РФ «Укрзалізниця» масово затримує десятки рейсів далекого сполучення по всій Україні, повідомляє УНІАН.

Як повідомляється на сайті Укрзалізниці, через бойові дії внесено зміну руху поїздів, тому прогноз часу відправлення та прибуття орієнтовний і може змінюватися. Пасажирам радять перевіряти актуальний розклад перед поїздкою.

Найскладніша ситуація склалася з поїздом №775/776 сполученням Суми – Київ: його затримка сягає 17 годин 15 хвилин. Значно від графіка відстає і поїзд №93/94 Харків – Хелм — він затримується на 11 годин 30 хвилин.

Ще один харківський рейс №21/22 до Львова рухається із затримкою понад 9 годин. На 7–8 годин затримуються поїзди з Харкова до Одеси, із Житомира до Одеси, із Запоріжжя до Львова та Ясіні, а також із Кривого Рогу до Києва.

Серед інших рейсів із великими затримками: №37/38 Запоріжжя – Київ (понад 7 годин), №53/54 Дніпро – Одеса (майже 7 годин), №79/80 Дніпро – Львів (майже 7 годин), №119/120 Дніпро – Хелм (майже 7 годин), №765/766 Одеса – Київ (6 годин 40 хвилин), №83/84 Дніпро – Мукачево та №285/286 Дніпро – Львів (по 6 годин 22 хвилини).

Зворотні рейси теж затримуються: №119/120 Хелм – Дніпро та №79/80 Львів – Дніпро — понад 7 годин, а №147/148 Одеса – Житомир — понад 6 годин. Ще низка поїздів із Солотвина, Ясіні, Львова, Чернівців, Ужгорода, Хелма та Перемишля затримується на 3–5 годин, решта — від кількох хвилин до двох годин.

Як дізнатися про затримку свого поїзда

Актуальний час відправлення та прогноз прибуття варто перевіряти на офіційному сайті «Укрзалізниці» або в мобільному застосунку. Оскільки графік змінюється оперативно, перед виїздом на вокзал радимо ще раз звірити статус свого рейсу — це допоможе уникнути довгого очікування на пероні.

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