Ризики дефіциту продуктів у Хмельницькій області посилюються, стрімке зростання цін на оливкову олію через неврожай у Європі продовжиться, а директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига попереджає про подорожчання картоплі на 30% уже цієї осені.

Дефіцит продуктів у Хмельницькій області стає дедалі відчутнішим — міжнародні та внутрішні чинники формують нову хвилю подорожчання базових товарів, яка безпосередньо торкнеться мешканців регіону.

Оливкова олія: чому ціни знову підуть угору

У 2026 році європейські виробники оливкової олії зіткнулися з серйозними проблемами. Аномальна спека, тривала посуха та масштабні лісові пожежі завдали удару по головних регіонах вирощування оливок — Греції, Італії та Португалії. Як повідомляє AgroNews, вогонь знищив значну частину плантацій, а вцілілі гаї постраждали від диму та попелу.

Зменшення обсягів якісної сировини у поєднанні зі зростанням витрат на виробництво вже призвело до чергового стрибка цін. У Великій Британії середня вартість літра олії extra virgin стабільно тримається вище 7 фунтів стерлінгів — близько 425 гривень — і продовжує зростати. Для українського ринку, який майже повністю залежить від імпорту, це означає неминуче подорожчання.

Картопля подорожчає на 30%

Тривала спека та нестача опадів негативно вплинули на формування врожаю картоплі в Україні. Як повідомляє Главред із посиланням на директора Інституту картоплярства НААН Миколу Фурдигу, коли температура повітря понад п'ять днів поспіль перевищувала +37°C, рослини витрачали більшість вологи на охолодження, а не на формування бульб.

Навіть на зрошуваних ділянках шестиденний температурний стрес призвів до втрати близько 7 тонн з гектара. За прогнозом, уже наприкінці жовтня — на початку листопада ціни на картоплю можуть зрости приблизно на 30%. Наразі закупівельні ціни тимчасово знизилися до 6,5–7 грн/кг через масове збирання ранньої картоплі, однак із настанням осені ситуація різко зміниться.

Що це означає для Хмельниччини

Для мешканців Хмельницької області ці тенденції означають зростання вартості базового продуктового кошика. Оливкова олія, яка й так за останній рік подорожчала майже вдвічі, може стати ще менш доступною. Картопля — один із ключових продуктів у раціоні українців — теж опинилася під загрозою різкого здорожчання. Дефіцит продуктів у регіоні поки що не набув критичних масштабів, однак, за прогнозом директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, уже найближчими місяцями варто очікувати зростання цін.

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