У Тернівці на вулиці 203-ї Дивізії після нещодавнього ремонту водогону витік води не лише не припинився, а навпаки — посилився. Місцеві мешканці скаржаться, що вода розтікається вулицею та заливає виходи з дворів.

Комунальні проблеми в Миколаєві загострюються напередодні осені — у Тернівці на вулиці 203-ї Дивізії після нещодавнього ремонту водогону витік води не лише не припинився, а навпаки — посилився. Місцеві мешканці скаржаться, що вода розтікається вулицею та заливає виходи з дворів, створюючи серйозні незручності для людей.

За словами жителів Тернівки, аварійна ділянка водопроводу на вулиці 203-ї Дивізії вже ремонтувалася, однак після завершення робіт ситуація стала лише гіршою. Тепер вода витікає з-під землі постійним потоком, перетворюючи вулицю на суцільне болото та ускладнюючи підхід до приватних будинків.

Що кажуть у «Миколаївводоканалі»

У комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» повідомили, що аварійна ділянка водогону не перебуває на балансі підприємства. Через це, як зазначають представники водоканалу, вони не мають правових підстав проводити ремонтні роботи на цьому відрізку мережі. Як повідомляє «Миколаївська Правда», на підприємстві наголосили, що готові долучитися до усунення аварії лише після офіційного визначення балансоутримувача.

Хто відповідає за водопровід у Тернівці

Ситуація вкотре оголила багаторічну проблему з визначенням відповідального за водопровідні мережі в Тернівці. Поки служби з'ясовують, хто саме має утримувати та ремонтувати аварійну ділянку, вода продовжує витікати просто на вулицю, завдаючи шкоди як дорожньому покриттю, так і прилеглим домоволодінням.

Мешканці мікрорайону закликають відповідальні служби не обмежуватися лише з'ясуванням питання балансоутримувача, а нарешті усунути аварію. Люди наголошують: після попереднього ремонту проблема не зникла, а тепер вони хочуть знати, хто конкретно відповідає за те, щоб вода більше не заливала їхні двори.

Що робити мешканцям

Наразі жителям Тернівки, чиї двори потерпають від підтоплення, радять звертатися до адміністрації Корабельного району Миколаєва — саме до цього району належить Тернівка. Також можна подати колективне звернення до Миколаївської міської ради з вимогою втрутитися в ситуацію та визначити відповідального за аварійну ділянку водогону.

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