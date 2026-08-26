В Терновке на улице 203-й Дивизии после недавнего ремонта водопровода утечка воды не только не прекратилась, а наоборот — усилилась. Местные жители жалуются, что вода растекается по улице и заливает выходы из дворов.

Коммунальные проблемы в Николаеве обостряются накануне осени — в Терновке на улице 203-й Дивизии после недавнего ремонта водопровода утечка воды не только не прекратилась, а наоборот — усилилась. Местные жители жалуются, что вода растекается по улице и заливает выходы из дворов, создавая серьезные неудобства для людей.

По словам жителей Терновки, аварийный участок водопровода на улице 203-й Дивизии уже ремонтировался, однако после завершения работ ситуация стала только хуже. Теперь вода вытекает из-под земли постоянным потоком, превращая улицу в сплошное болото и затрудняя подход к частным домам.

Что говорят в «Николаевводоканале»

В коммунальном предприятии «Николаевводоканал» сообщили, что аварийный участок водопровода не находится на балансе предприятия. Из-за этого, как отмечают представители водоканала, они не имеют правовых оснований проводить ремонтные работы на этом отрезке сети. Как сообщает «Николаевская Правда», на предприятии подчеркнули, что готовы подключиться к устранению аварии только после официального определения балансодержателя.

Кто отвечает за водопровод в Терновке

Ситуация в очередной раз обнажила многолетнюю проблему с определением ответственного за водопроводные сети в Терновке. Пока службы выясняют, кто именно должен содержать и ремонтировать аварийный участок, вода продолжает вытекать прямо на улицу, нанося ущерб как дорожному покрытию, так и прилегающим домовладениям.

Жители микрорайона призывают ответственные службы не ограничиваться только выяснением вопроса балансодержателя, а наконец устранить аварию. Люди подчеркивают: после предыдущего ремонта проблема не исчезла, а теперь они хотят знать, кто конкретно отвечает за то, чтобы вода больше не заливала их дворы.

Что делать жителям

Пока жителям Терновки, чьи дворы страдают от подтопления, советуют обращаться в администрацию Корабельного района Николаева — именно к этому району относится Терновка. Также можно подать коллективное обращение в Николаевский городской совет с требованием вмешаться в ситуацию и определить ответственного за аварийный участок водопровода.

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