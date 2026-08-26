Министерство образования и науки Украины объявило о ключевых нововведениях, которые начнут действовать уже с 1 сентября 2026 года. Бесплатное горячее питание для всех школьников, упрощение оценивания и усиление безопасности в укрытиях — рассказываем, к чему готовиться родителям и ученикам.

Изменения в школах в Украине с нового учебного года охватят сразу несколько важных направлений — от питания до правил оценивания и требований к укрытиям. О главных нововведениях представители Министерства образования и науки рассказали во время конференции «Августовская-2026: Образование — дело каждого», сообщает Судебно-юридическая газета.

Одно из самых заметных нововведений — бесплатное горячее питание для всех учеников. Если раньше программа касалась только отдельных категорий детей, то с 1 сентября 2026 года горячие обеды будут получать все школьники независимо от социального статуса семьи. В МОН подчеркивают, что речь идет не только о социальной поддержке, но и о формировании здоровой культуры питания у детей.

Отдельное внимание уделили безопасности в укрытиях. К новому учебному году готовится около 25 тысяч учебных заведений, почти в 20 тысячах из них ремонтируют или строят укрытия. Как отметили в министерстве, потребность остается значительно большей, поэтому работы будут продолжаться и после начала учебного года. Кроме того, школы оборудуют генераторами, солнечными панелями и системами накопления энергии, чтобы образовательный процесс не прерывался даже при длительных отключениях света.

Еще одно важное изменение касается оценивания. Министр образования и науки Андрей Бутенко подписал приказ, который отменяет обязательную фиксацию результатов оценивания по группам в классных журналах. Теперь учителям не нужно возле каждой оценки указывать, к какой группе результатов она относится. За семестр можно выставлять одну оценку по предмету, а педагог сам решает, сколько и когда оценивать учеников и каким способом проверять знания.

«Все, что определяет качество обучения в классе, остается за учителем», — подчеркнул Андрей Бутенко. При этом сами группы результатов, предусмотренные государственным стандартом Новой украинской школы, не отменяются — меняется лишь административная процедура их фиксации.

Какие еще изменения ждут школы

Кроме этих трех ключевых направлений, в МОН анонсировали и другие нововведения. В частности, срок действия сертификата педагогического работника увеличили с трех до пяти лет. Также с сентября 2026 года в детсадах для детей 5–6 лет обязательным станет изучение английского языка — более 75% учреждений уже готовы предоставлять эту услугу.

Кроме того, 150 академических лицеев в этом году начнут пилотирование новой модели старшей профильной школы, а государство планирует добавить около 1000 школьных автобусов для подвоза учеников из отдаленных населенных пунктов. В МОН также расширяют сеть ячеек для преподавания предмета «Защита Украины» — цель охватить 100% старшеклассников.

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