В Винницкой области 60% семей первоклассников уже получили по 5 тысяч гривен по программе «Пакунок школяра». Деньги поступили на банковские карты родителей, вовремя подавших заявки.

В Винницкой области более половины семей, чьи дети в этом году впервые пойдут в школу, уже получили денежную помощь. Как сообщает Общественное, по программе «Пакунок школяра» 60% семей первоклассников получили по 5 тысяч гривен на подготовку к учебному году.

Программа «Пакунок школяра» была введена для поддержки семей с детьми, которые идут в первый класс. Средства можно потратить на приобретение школьных принадлежностей, формы, обуви и других необходимых для учебы вещей. Выплата является единоразовой и предоставляется на каждого ребенка-первоклассника.

По данным областной власти, на Виннитчине всего зарегистрировано более 14 тысяч будущих первоклассников. По состоянию на 25 августа деньги получили семьи почти 8,5 тысяч детей — это именно 60% от общего количества. Остальные заявки находятся на стадии обработки.

Как подать заявку на выплату

Оформление помощи происходит через органы социальной защиты по месту жительства или через ЦНАП. Родителям нужно подать заявление и предоставить копии паспорта, идентификационного кода, свидетельства о рождении ребенка и справку о регистрации места проживания.

Средства перечисляют исключительно на банковский счет одного из родителей. Заявки принимаются в течение всего первого семестра — до конца декабря 2026 года, поэтому семьи, которые еще не успели обратиться, имеют достаточно времени для оформления.

Что делать, если деньги не поступили

Если заявка подана, но средства не поступили, стоит обратиться в управление социальной защиты по месту подачи документов. Также можно позвонить на горячую линию Винницкой ОВА для уточнения статуса заявки. Задержки могут быть связаны с большим количеством обращений или неполным пакетом документов.

Программа «Пакунок школяра» действует не только на Виннитчине — аналогичные выплаты получают семьи первоклассников в Черниговской, Одесской и других областях Украины. Сумма помощи в разных регионах может отличаться в зависимости от решений местных властей.