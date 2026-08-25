Военнослужащие и их семьи могут воспользоваться несколькими механизмами государственной поддержки для приобретения собственного жилья. Рассказываем, какие программы доступны, чем отличаются сертификаты от ваучеров и как оформить помощь.

Жилье для военных в Украине остается одним из важнейших социальных вопросов — государство предлагает сразу несколько инструментов для его решения. Среди них жилищные сертификаты, жилищные ваучеры, компенсация за аренду и льготные кредиты. Каждый механизм имеет свои условия, преимущества и ограничения, и именно в них стоит разобраться перед тем, как подавать документы.

Жилищный сертификат: что это и как работает

Жилищный сертификат — это документ, подтверждающий право военнослужащего на получение средств для приобретения жилья. Государство определяет сумму, которая зависит от состава семьи, выслуги лет и региона. Сертификат можно использовать для покупки квартиры или дома на первичном или вторичном рынке, а также для инвестирования в строительство на этапе котлована.

Получить жилищный сертификат могут военнослужащие, состоящие на квартирном учете и имеющие не менее 20 лет выслуги. Также право на сертификат имеют члены семей погибших защитников. Сумма сертификата рассчитывается по формуле, учитывающей нормативную площадь жилья — 21 квадратный метр на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью — и среднюю стоимость квадратного метра в регионе.

Жилищный ваучер: альтернативный механизм

Жилищный ваучер — сравнительно новый инструмент поддержки, предоставляющий военнослужащим и ветеранам возможность получить финансирование на жилье без многолетнего ожидания в очереди. В отличие от сертификата, ваучер имеет фиксированную сумму и может использоваться более гибко — в частности, для погашения части стоимости жилья или ипотечного кредита.

Программа жилищных ваучеров активно внедряется на уровне местных бюджетов. Размер ваучера может достигать 2 миллионов гривен, однако окончательная сумма зависит от решения конкретной громады или областной администрации. Право на ваучер имеют прежде всего ветераны с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших, а также военнослужащие с длительным стажем. Ключевое отличие от сертификата: ваучер не привязан к квартирной очереди и оформляется по отдельной процедуре через органы местного самоуправления.

Компенсация за аренду жилья

Для военнослужащих, не имеющих собственного жилья по месту службы, государство предусматривает ежемесячную компенсацию расходов на аренду. Размер компенсации зависит от звания, состава семьи и региона дислокации. Для получения компенсации необходимо подать договор аренды, справку о составе семьи и рапорт на имя командира части.

Компенсация начисляется ежемесячно и выплачивается вместе с денежным довольствием. Если военнослужащий получил жилищный сертификат или ваучер и приобрел жилье, выплата компенсации прекращается. Оформить ее могут как военнослужащие по контракту, так и офицеры.

Льготные кредиты на жилье

Отдельным механизмом является льготное кредитование через государственные программы. Военнослужащие могут получить кредит на жилье под 3-7% годовых сроком до 20 лет. Первоочередное право на такой кредит имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и многодетные семьи военнослужащих.

Для участия в программе необходимо обратиться в Государственное специализированное финансовое учреждение «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» или в уполномоченные банки-партнеры. Первый взнос по программе обычно составляет от 10% стоимости жилья, остальная сумма покрывается кредитом на льготных условиях.

Как оформить жилищный сертификат или ваучер: пошаговая инструкция

Чтобы получить жилищный сертификат, военнослужащему необходимо:

состоять на квартирном учете по месту службы;

подать рапорт на имя командира воинской части с просьбой о предоставлении жилищного сертификата;

приложить к рапорту копии документов: паспорт, идентификационный код, справку о составе семьи, справку о пребывании на квартирном учете, выписку из личного дела;

дождаться решения жилищной комиссии и включения в списки на получение сертификата;

после получения сертификата выбрать жилье и заключить договор купли-продажи.

Для оформления жилищного ваучера порядок действий аналогичен, однако дополнительно может потребоваться решение местного совета или областной администрации о выделении средств. Актуальную информацию о наличии программ ваучеров следует уточнять в органах местного самоуправления по месту жительства.

Какие документы нужны

Базовый пакет документов для получения жилищной поддержки включает: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, военный билет, справку о составе семьи, справку с места службы, документы о выслуге лет и документы, подтверждающие право на льготы. Для семей погибших военнослужащих дополнительно подается свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родственную связь.

Военнослужащим, которые только планируют стать на квартирный учет, стоит сделать это как можно раньше — именно дата постановки на учет определяет место в очереди на получение жилья. Чем раньше поданы документы, тем быстрее появится право на сертификат или ваучер.

Ранее Politeka сообщала, компенсация за поврежденное жилье в Черниговской области: как получить выплату на ремонт.

Также Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области: где есть хорошие варианты.

Как сообщала Politeka, бесплатное жилье для ВПЛ в Житомирской области: где готовы помочь.