Благотворительная организация Каритас продолжает принимать заявки на денежную помощь для подготовки к осенне-зимнему периоду. Украинцы могут получить выплаты на отопление, ваучеры на рецептурные лекарства и поддержку в утеплении жилья.

Денежная помощь в разных регионах Украины продолжает поступать — благотворительная организация Каритас запустила сразу несколько программ поддержки для уязвимых категорий населения. Речь идет о выплатах на отопление, ваучерах на рецептурные лекарства и помощи с утеплением жилья.

Как сообщают Факты ICTV, с начала полномасштабной войны Каритас изменил подход к гуманитарной поддержке: вместо массовых выплат организация предоставляет адресную помощь наиболее уязвимым категориям. Условия программ существенно отличаются в зависимости от региона и конкретной общины.

Выплаты на отопление: 19 400 гривен в Запорожской области

В Запорожской области благотворительный фонд "Каритас Запорожье" проводит регистрацию на денежную помощь для подготовки к осенне-зимнему периоду в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине". Регистрация открыта в селе Петро-Михайловка.

Размер выплаты составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство. Средства выплачивают одним платежом — их можно потратить на приобретение твердого топлива (дров) или оплату коммунальных услуг: газа и электроэнергии.

Рассчитывать на поддержку могут пожилые люди, люди с инвалидностью, многодетные семьи, внутренне перемещенные лица и другие уязвимые категории. Проект реализует Каритас Украины при поддержке американского народа через правительство и Государственный департамент США.

Помощь на коммунальные услуги в Полтавской области

В Котельве Полтавской области "Каритас Полтава" начал регистрацию на денежную помощь для оплаты коммунальных услуг и приобретения твердого топлива на зимний период 2026/2027 годов. Помощь предоставляется на домохозяйство.

Участие могут принимать ВПЛ, относящиеся к одной из категорий уязвимости: люди с инвалидностью I или II группы, люди старше 60 лет, одинокие матери или отцы несовершеннолетних детей, беременные женщины и матери с детьми до 3 лет, многодетные семьи (трое и более детей), а также люди с тяжелыми заболеваниями. Регистрация проходит 25 августа по адресу: ул. Полтавский шлях, 224.

Ваучер на лекарства до 2 160 гривен в Каменском

"Каритас Каменское" реализует отдельную программу — ваучер на приобретение рецептурных лекарств максимальной стоимостью 2 160 гривен. Ваучер выдают один раз, действует он 30 дней с момента получения кода.

Важно: программа распространяется только на рецептурные препараты. Ею нельзя оплатить лекарства из программы "Доступные лекарства", витамины или биологически активные добавки. Воспользоваться ваучером можно в аптеках-партнерах сетей "Аптека Низких Цен", "Шара" и "Копейка".

Помощь могут получить одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей, беременные женщины и матери с детьми до 3 лет, люди с инвалидностью I или II группы, одинокие люди от 55 лет без поддержки трудоспособных родственников, многодетные семьи. Обязательное условие — рецепт врача (бумажный или электронный), выданный не более месяца назад.

Утепление жилья для переселенцев на Криворожье

В Кривом Роге и Криворожском районе Каритас помогает ВПЛ с модернизацией и утеплением жилья. Деньги на руки не выдают — специалисты фонда непосредственно проводят необходимые ремонтные работы.

Воспользоваться программой могут переселенцы с официальным статусом ВПЛ от 2022 года, имеющие собственное или арендованное жилье, нуждающееся в улучшении. Приоритет — людям с тяжелыми заболеваниями, людям с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким родителям и людям старше 60 лет.

Как подать заявку на помощь от Каритас

Каритас не имеет единой программы для всей страны — условия, суммы и категории получателей отличаются даже в соседних общинах. Поэтому перед обращением стоит проверить актуальную информацию для своего населенного пункта.

Самый надежный способ — следить за официальными страницами местных ячеек Каритас в Facebook. Там публикуют объявления об открытии регистрации, перечень необходимых документов и адреса пунктов приема. Также можно обращаться к представителям местной власти в своих общинах — они часто владеют информацией об активных программах фонда.

Для справок по программе ваучеров на лекарства работает телефон 050 697 87 74 (будни, 10:00–17:00). По вопросам утепления жилья на Криворожье можно обращаться по номеру +38 (067) 180-21-64 или на почту caritas.kryvyi.rih@gmail.com.

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