Государство предусмотрело широкий спектр социальных гарантий не только для военнослужащих, но и для членов их семей. АрміяInform опубликовала практический гайд — от образовательных льгот для детей до 75-процентной скидки на коммунальные услуги.

Государственная социальная поддержка в Украине охватывает не только военнослужащих, но и членов их семей — АрміяInform опубликовала подробный гайд с перечнем гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

Образование для детей военнослужащих

Дети военнослужащих имеют право на первоочередное устройство в учреждения дошкольного и общего среднего образования по месту проживания семьи. Также им гарантировано первоочередное право на зачисление в детские оздоровительные лагеря независимо от формы собственности.

Для участников боевых действий и их детей государство предоставляет помощь для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учреждениях. Поддержка действует до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет. Она может включать полную или частичную оплату обучения за счет бюджета, льготный долгосрочный кредит, социальную стипендию, бесплатные учебники, доступ к интернету и базам данных в учебном заведении, а также бесплатное проживание в общежитии.

Отдельные гарантии предусмотрены для детей военнослужащих с выслугой 20 лет и более — они имеют преимущественное право на зачисление в военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой и высшие военные учебные заведения при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.

Медицинское обеспечение членов семьи

Члены семей военнослужащих, находящиеся на их иждивении, имеют право на медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях. Если по месту проживания или прохождения службы такие учреждения отсутствуют, семьи могут получать медицинскую помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения.

75-процентная скидка на коммунальные услуги

Участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных нормативов. Эта льгота распространяется не только на самого участника боевых действий, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним: супруга или супругу, несовершеннолетних детей, неженатых совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы, нетрудоспособных родителей и лиц под опекой.

Скидка применяется к плате за пользование жильем, снабжение газом, электроэнергией, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с бытовыми отходами, а также к стоимости твердого и жидкого печного топлива для домов без централизованного отопления.

Льгота начисляется не на весь фактический объем потребленных ресурсов, а в пределах социальных нормативов. Для оплаты жилья действует норма 21 кв. м отапливаемой площади на каждого члена семьи, имеющего право на льготу, плюс 10,5 кв. м на семью. Уровень доходов домохозяйства не является основанием для отказа в предоставлении скидки.

Как оформить льготу на коммунальные услуги

Оформлением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг занимается Пенсионный фонд Украины. Заявление можно подать в органы Пенсионного фонда, через ЦНАП или в электронной форме. Для получения консультации также работает горячая линия Министерства обороны Украины по номеру 1512.

Социальное сопровождение семьи

В Вооруженных Силах Украины работают службы социального сопровождения военнослужащих и их семей. Специалисты помогают разобраться с социальными гарантиями, оформлением документов, выплатами, медицинскими, жилищными и другими социально-бытовыми вопросами. Первым шагом может быть обращение к ответственному за социальное сопровождение в воинской части.

Программа «Плюсы» в Армія+

Помимо законодательно предусмотренных гарантий, семьи военнослужащих могут воспользоваться дополнительными предложениями программы «Плюсы» в приложении Армія+. Это специальные предложения от партнеров программы: UKRNAFTA, WOG (скидки на топливо и товары), ROZETKA (промокоды на покупки), Ukrarmor (скидки на снаряжение), «Будинок іграшок», «Укрпошта.Аптека» и «Укрзалізниця» (доступ к специальному резерву железнодорожных билетов для военных и их семей).

Военнослужащий может получить QR-код или промокод в приложении и передать его родным. Перечень партнеров и условия предложений могут меняться, поэтому актуальные возможности следует проверять непосредственно в разделе «Плюсы».

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