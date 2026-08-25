Чебуреки можно приготовить даже без традиционного теста — этот рецепт с капустой и грибами вдвое быстрее классического, потому что основой служат готовые тонкие лепешки.

Чебуреки — это жареные пирожки с тонким тестом, популярные в восточноевропейской кухне. Чаще всего их готовят с мясной начинкой, но существует и вегетарианский вариант — с капустой, грибами и шпинатом. Главная особенность этого рецепта в том, что вместо замешивания и раскатывания теста используются уже готовые тонкие сырые лепешки (тортильи). Это сокращает время приготовления вдвое, а вкус получается не менее аппетитным — многие сравнивают его с любимыми жареными рулетиками.

Начинка готовится в одной сковороде, поэтому грязной посуды тоже будет минимум. Эти чебуреки без мяса становятся настоящим хитом даже среди тех, кто обычно предпочитает классические мясные варианты.

Ингредиенты для чебуреков

1 средняя желтая луковица — мелко нарезанная

3 ст. л. растительного масла

2 средние морковки — очищенные и натертые

примерно 400 г грибов — нарезанных ломтиками

примерно 280 г свежего шпината — грубо нарезанного

1 небольшая или средняя головка белокочанной капусты — тонко нашинкованная

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. соуса терияки

2 ст. л. кетчупа

1 ч. л. чесночной соли

1/2 ч. л. соли и 1/4 ч. л. черного молотого перца — или по вкусу

1 упаковка сырых (нетермообработанных) тонких лепешек — примерно 18 штук среднего размера, размороженных в холодильнике, если они были заморожены

Как приготовить чебуреки: пошагово

В большой глубокой сковороде на средне-высоком огне разогрейте 3 столовые ложки масла, добавьте нарезанный лук и обжаривайте, пока он не начнет размягчаться — примерно 2 минуты. Добавьте морковь и жарьте еще 1 минуту. Затем добавьте грибы и обжаривайте еще 2 минуты. Всыпьте шпинат и перемешивайте, пока он не осядет — это займет примерно 1 минуту.

Добавьте 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку соуса терияки и 2 столовые ложки кетчупа. Всыпьте чесночную соль, соль и перец по вкусу. Затем постепенно, в три приема, добавляйте капусту, каждый раз перемешивая, и тушите в общей сложности 3-5 минут, непрерывно помешивая. Капуста должна стать мягкой, но оставаться слегка хрустящей. Снимите сковороду с огня и дайте начинке остыть, пока она не перестанет быть горячей. Наклоните сковороду и ложкой удалите излишнюю жидкость — если начинка будет слишком влажной, чебуреки трудно герметично запечатать.

Возьмите с горкой 1 столовую ложку начинки и разместите ее на половине лепешки, отступив примерно 2,5 см от края. Смочите края лепешки водой с помощью пальца или кулинарной кисти. Сложите лепешку пополам и прижмите края вилкой, чтобы получился плотный шов — важно хорошо запечатать чебуреки, иначе начинка может вытечь во время жарки и брызгать маслом.

В большой сковороде с антипригарным покрытием разогрейте достаточное количество масла, чтобы покрыть дно. Когда масло разогреется, выкладывайте чебуреки (по 2 штуки одновременно) и жарьте на среднем огне, перевернув один раз, пока обе стороны не станут золотисто-коричневыми — это займет примерно 1-2 минуты с каждой стороны. Готовые чебуреки выкладывайте на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы убрать излишек масла.

Подавайте чебуреки горячими как основное блюдо или как аппетитную закуску. Если готовите заранее, готовые чебуреки можно заморозить, а перед подачей — разогреть. Этот рецепт легко адаптировать: кто-то добавляет в начинку немного измельченной курицы, а кто-то заменяет тортильи на тонкое тесто для пирожков.

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