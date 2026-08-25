Банки могут заблокировать карту даже из-за мелких переводов — рассказываем, какие операции попадают под финансовый мониторинг, чем отличается блокировка карты от блокировки счета и что делать, если доступ к средствам ограничили.

Пока цены на продукты в Украине продолжают расти, украинцы сталкиваются с новыми вызовами — банки все чаще блокируют карты из-за подозрительных операций, причем под блокировку могут попасть даже те, кто совершает мелкие переводы. Рассказываем, какие именно действия вызывают подозрение у финансовых учреждений и как этого избежать.

Как сообщают юристы издания SUD.UA, банк не имеет права произвольно лишить человека доступа к собственным деньгам, однако закон предусматривает ряд случаев, когда ограничение или блокировка карты законны. Речь идет не только о финансовом мониторинге — причиной могут стать подозрительные операции, решение суда, исполнительное производство или риск мошенничества.

Какие операции подпадают под финансовый мониторинг

Согласно статье 1074 Гражданского кодекса Украины, ограничение прав клиента по распоряжению деньгами на счете допускается только в случаях, установленных законом: по решению суда или в рамках процедуры финансового мониторинга. Сам факт обслуживания счета банком не дает ему права заблокировать средства клиента без оснований.

Закон определяет понятие пороговых финансовых операций. Таковой считается операция на сумму от 400 тысяч гривен, а для субъектов, проводящих лотереи или азартные игры, — от 55 тысяч гривен. При этом юристы подчеркивают: 400 тысяч — это не сумма, после которой банк автоматически блокирует карту, а лишь установленный законом порог для финмониторинга при наличии дополнительного признака.

Что считается подозрительной операцией независимо от суммы

Кроме пороговых операций, статья 21 закона №361-IX прямо предусматривает, что подозрительной может быть операция на любую сумму. Банки обращают внимание на нетипичную для клиента активность: внезапные крупные поступления, частые переводы между разными картами, необычное время операций, операции с регионами, находящимися под особым контролем.

Среди признаков, которые могут вызвать проверку, юристы называют: операции, где одна из сторон связана с государством-агрессором; финансовые операции политически значимых лиц и членов их семей; платежные операции по переводу средств за границу, в том числе в офшорные зоны; операции с наличными — внесение, перевод или получение средств; денежные операции электронного резидента.

Мелкие переводы также могут попасть под подозрение, если они осуществляются с большой частотой или имеют признаки дробления крупной суммы на меньшие транзакции, чтобы избежать порогового контроля. Банки фиксируют такое поведение как попытку обхода финмониторинга.

Карта и счет — в чем разница

Юристы советуют различать блокировку карты и блокировку счета. Если клиент потерял карту, банк может заблокировать именно ее — счет при этом продолжает работать. Если же к одному текущему счету привязано несколько карт, для блокировки одной из них закрытие счета не требуется. Ограничить распоряжение средствами на счете банк может только при наличии законного основания.

Что делать, если карту заблокировали

Если банк заблокировал вашу карту, первый шаг — обратиться в службу поддержки банка и выяснить причину. Если блокировка связана с финансовым мониторингом, банк обязан объяснить, какие именно операции вызвали подозрение, и запросить документы, подтверждающие законность происхождения средств. Это могут быть договоры, выписки, налоговые декларации.

Если банк отказывается разблокировать счет без законных оснований, клиент имеет право обратиться с жалобой в Национальный банк Украины или в суд. Главное правило остается неизменным: любое ограничение должно опираться на конкретное законное основание — решение суда, исполнительное производство или процедуру финансового мониторинга. Без этого банк не может лишить клиента доступа к собственным средствам.

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