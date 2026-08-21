Почти 1,3 миллиарда гривен предусмотрено в госбюджете на программу «Пакет школьника». Семьи из Днепропетровской области, где ребенок впервые идет в школу, могут получить 5 тысяч гривен на подготовку к учебному году.

Денежная помощь в Днепропетровской области доступна для разных категорий населения — на этот раз речь идет о поддержке семей, где дети идут в первый класс. Почти 1,3 миллиарда гривен предусмотрено в государственном бюджете на программу «Пакет школьника», инициированную правительством.

Программа охватывает всю Украину, в том числе и Днепропетровскую область. Семьи, в которых ребенок впервые садится за школьную парту, могут получить единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен. Средства предназначены для приобретения всего необходимого к учебному году — от канцелярии до школьной формы.

Кто может получить «Пакет школьника»

Выплата предусмотрена для родителей или законных представителей ребенка, который в 2026 году поступает в первый класс учреждения общего среднего образования. Важно, что речь идет именно о первоклассниках — для учеников других классов эта программа не действует. В целом на реализацию инициативы из бюджета выделено почти 1,3 миллиарда гривен.

Как сообщает Днепропетровская областная государственная администрация, подать заявку можно через несколько каналов. Средства поступают на банковский счет одного из родителей или опекуна.

Как оформить помощь

Для получения 5 тысяч гривен необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или подать заявку через портал «Дія». Необходимый пакет документов включает: свидетельство о рождении ребенка, справку о зачислении в первый класс, паспорт и идентификационный код одного из родителей, а также реквизиты банковского счета.

Срок рассмотрения заявки составляет до 10 рабочих дней. После принятия положительного решения средства перечисляются на указанный счет. Использовать деньги можно исключительно на подготовку ребенка к школе — приобретение канцелярских принадлежностей, тетрадей, рюкзака, формы, обуви и других необходимых вещей.

В Днепропетровской ОВА подчеркнули, что программа действует до конца 2026 года, однако рекомендуется не затягивать с подачей документов, чтобы успеть подготовить ребенка к началу учебного года.

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