Ветерани та ветеранки Кривого Рогу можуть безоплатно отримати послуги зуболікування та зубопротезування. У Мінветеранів пояснили, як скористатися програмою та які документи потрібні.

Гуманітарна допомога в Дніпропетровській області продовжує розширюватися — тепер ветерани та ветеранки Кривого Рогу можуть безоплатно отримати послуги зуболікування та зубопротезування у медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров'я України.

Як повідомляє krivbass.city із посиланням на Міністерство у справах ветеранів, скористатися програмою можуть три категорії захисників: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці, які ще не мають статусу УБД, але продовжують виконувати бойові завдання. Послуга доступна незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Що входить у безоплатне зуболікування

У межах програми держава покриває лікування зубів на суму до 24 952 гривень. Конкретний обсяг послуг і кількість пролікованих зубів визначає лікар з урахуванням індивідуальних потреб пацієнта.

До переліку безоплатних послуг входять: первинний огляд, рентгенологічні дослідження, лікування карієсу та його ускладнень, лікування травматичних і нетравматичних ушкоджень зубів, відновлення анатомічної форми зубів, видалення зубів, видалення конкрементів із поверхні зубів, шинування зубів, знеболення на всіх етапах, невідкладна медична допомога.

Також медзаклади зобов'язані забезпечити безбар'єрний доступ для маломобільних пацієнтів.

Зубопротезування: які послуги доступні та скільки коштів виділяє держава

Послуги зубопротезування доступні у 45 медичних закладах України, які уклали договір із НСЗУ за цим напрямом. Ветерани можуть за один раз отримати протезування на суму до 34 966 гривень. Якщо згодом виникне потреба в протезуванні іншого зуба, пацієнт може повторно звернутися до лікаря — вартість нової послуги також оплатить держава в межах передбаченого фінансування.

До послуги зубопротезування входять: обстеження, діагностика (огляд, рентген, ортопантомографія за показаннями), виготовлення та встановлення металокерамічних, бюгельних, акрилових і нейлонових протезів, обробка опорних зубів, знеболення, корекція та адаптація до протезів, а також невідкладна допомога.

Де отримати послуги в Кривому Розі

У Кривому Розі безоплатну стоматологічну допомогу для ветеранів надають одразу кілька медичних закладів. Міська лікарня №16 (вул. Сергія Колачевського, 55) та міська лікарня №5 (вул. Поперечна, 1А) забезпечують лікування зубів. Міська лікарня №17 (вул. Миколи Міхновського, 2) також надає послуги зуболікування. Міська лікарня №1 приймає за кількома адресами та пропонує як лікування, так і протезування. ТОВ «Мрія Мед-Сервіс» на вулиці Мистецькій, 11 також має договір на обидва види послуг.

Окрім Кривого Рогу, програма діє в Нікополі, Павлограді, Покрові, Жовтих Водах, Кам'янському, Самарі, Синельниковому та інших громадах області — повний перелік закладів включає десятки медустанов.

Як оформити послугу: покрокова інструкція

Для отримання безоплатного зуболікування потрібно звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ, заповнити заяву та пред'явити оригінали документів: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код (РНОКПП) та посвідчення, що підтверджує статус. Для учасників бойових дій — посвідчення УБД, для осіб з інвалідністю внаслідок війни — відповідне посвідчення, для військовослужбовців — посвідчення учасника війни або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

Для зубопротезування алгоритм дещо інший: спочатку потрібно взяти направлення у стоматолога, після чого звернутися до медзакладу, який має договір із НСЗУ саме на протезування. Далі — написати заяву та пред'явити ті самі документи, що й для лікування.

Програма дає змогу військовим і ветеранам отримати необхідну стоматологічну допомогу без фінансового навантаження та своєчасно подбати про здоров'я зубів.

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